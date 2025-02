Avignon Geek Expo 2025 : le programme des festivités sur notre stand XR

Depuis huit ans, nous partageons notre passion pour l’immersion, qu’il s’agisse de réalité virtuelle ou de réalité mixte, et nous nous engageons à faire découvrir à chacun le plaisir de voyager, jouer, faire du sport ou regarder des contenus multimédias sous un angle inédit. Pour cela, nous produisons de nombreuses vidéos sur notre chaîne YouTube, publions des articles dans la section AR/VR de notre site grâce à une équipe de rédacteurs spécialisés et organisons des animations dans divers salons afin de vous faire vivre concrètement ces expériences plutôt que de simplement les observer. Ce week-end, nous serons à l'Avignon Geek Expo 2025 pour vous plonger au cœur de ces technologies immersives passionnantes !

Les samedi 8 et Dimanche 9 février prochains, l’Avignon Geek Expo s’installe donc au Parc des expositions de la ville pour offrir, le temps d’un week-end, une immersion dans l’univers festif de la pop culture. GAMERGEN.COM sera sur place avec deux stands dédiés à la réalité virtuelle et la réalité mixte. Les activités prévues incluront une zone de simulation équipée d'un simulateur conduite monté sur vérins d-box, une zone de Sport Virtuels (4 joueurs), un espace Tower Defense (4 joueurs), un coin avec un jeu de tir en rythme (avec vestes et pistolets haptiques) ainsi qu'une zone Spatial Ops (jusquà 6 joueurs) qui est un Paintball Virtuel en réalité mixte et free roaming (déplacements réels). Cet espace sera jouable en Free For All ou en équipe (Capture the Flag & Team vs Team). Nous proposerons un tournoi en fin de journée.

Les tarifs pour profiter de l’événement sont de 16 € pour le Pass Journée Adultes et de 23 € pour le Pass 2 Jours Adultes. Pour les enfants, le Pass Journée est proposé à 12 € et le Pass 2 Jours à 16 €. Les personnes en situation de handicap bénéficient de tarifs réduits, avec 12 € pour une journée et 16 € pour deux jours. Le Parc des Expositions d’Avignon est accessible aussi bien en voiture qu’en transports en commun ; il dispose d’un parking sur place et d’une signalétique claire pour faciliter l’orientation des visiteurs.