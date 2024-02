Avignon Geek Expo VII : le programme des festivités sur notre stand XR

L'Avignon Geek Expo ouvrira ses portes, les 10 et 11 février prochains, au cœur du Parc des Expositions d'Avignon. Pour cette septième édition, nous aurons un grand stand qui accueillera un espace découverte de la VR pour ceux qui n'auraient pas encore pu s'y essayer, notre espace simulateur de vol avec notre siège sur vérins qui offre des sensations fort impressionnantes et des espaces de sport en VR. Deux fois durant le week-end, nous proposerons une expérience de tir en free-roaming (déplacement libre) en multijoueur.

Comme vous le voyez, la thématique globale de notre stand de réalité virtuelle est le sport. Vous pourrez ainsi vous amuser à jouer en solo, ou en duo, au basket, Tennis, Bowling ou encore au Ping Pong. En plus de faire perdre des calories de façon amusante, la particularité commune à tous ces jeux est qu'ils supportent la réalité mixte. Voir la vrai monde tout en interagissant avec des objets virtuels, c'est le futur et vous pourrez en profiter tout au long du week-end. L'espace avec les kayaks, des vrais, accueillera les visiteurs à partir de 7 ans ce qui permettra aux enfants de découvrir la réalité virtuelle en toute sécurité. Enfin, le si_mulateur de vol sur vérins, réservés aux adultes, vous offrira un vol de quelques minutes et un atterrissage... Si vous arrivez à vous poser !

La billetterie est ouverte, alors n'hésitez pas à prendre vos entrées en avance pour vous éviter une queue trop longue. Au niveau des tarifs, cela se situe entre 18 € la journée et 25 € pour le week-end complet. Le tarif enfant (6 à 11 ans) est de 14 € pour la journée et 19 € pour les deux jours. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de six ans accompagnés. Bien sûr, il existe des pass VIP et d'autres formules incluant les dédicaces, dont vous trouverez le détail sur le site officiel.