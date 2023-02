Avignon Geek Expo VI : LE rendez-vous incontournable des geeks et passionnés de pop culture de ce week-end !

Pour sa sixième édition, l'Avignon Geek Expo ouvrira ses portes, les 11 et 12 février prochains, au cœur du Parc des Expositions d'Avignon. Après cinq éditions réussies, les organisateurs du salon reprennent la formule gagnante en restant fidèles au concept original faisant de cette convention un vrai melting-pot d'univers qui vise un public très large, qu'il soit geek ou pas. Cette année, les thématiques présentes seront, sans être exhaustif, le cinéma, les séries, la BD, les effets spéciaux, les mangas, les comics, le gaming, la VR et le cosplay.

L'Avignon Geek Expo accueillera, cette année encore, des invités prestigieux comme Patrick Puydebat (Premiers Baisers ou Les mystères de l’amour), Devon Murray (Seamus Finnigan dans Harry Potter), Dean Cain (Superman dans Lois & Clark, mais aussi Smallville et Supergirl), Stanislav Yanevski (Viktor Krum dans Harry Potter), Marjorie Bourgeois (Les mystères de l’amour), Régine Teyssot (comédienne de doublage dans les univers de Betty Boop ou des Les Simpson), Louis Cordice (Blaise Zabini dans Harry Potter) et Raphaël Luce (Henry Creel dans Stranger Thing, Marvel's Loki).

Que serait ce salon sans son concours de cosplay ?





La scène principale du Hall A du Parc des Expositions d’Avignon sera de nouveau le théâtre du concours cosplay pour cette cinquième édition de l’Avignon Geek Expo. Celui-ci se déroulera le dimanche 12 février 2023 et sera sous l’égide de trois cosplayeurs de renom qui seront en charge de juger l’ensemble des participants. Ce concours est ouvert aux amateurs ou cosplayeurs confirmés, et vous avez jusqu’au 11 février pour vous inscrire ici. Côté invités, de nombreux cosplayeurs de renoms seront aussi au rendez-vous comme Jantow, Coralypso, Blackflames, Valhandraa, Biijou Cosplay, Ficus Cosplay, Seb Cosplay, Raphy's Cosplay, Lupin Cosplay, Kairi Cosplay et Nixe Cosplay.

Et si nous parlions jeu vidéo ?

Du côté des jeux vidéo, il y aura de quoi s'amuser avec des espaces dédiés à Splatoon 3, Call of Duty, FIFA, Super Smash Bros., Mario Kart, Pokémon UNITE et Counter-Strike: Global Offensive. De notre côté, nous serons présents avec deux beaux stands où, comme à notre habitude, la réalité virtuelle sera reine. Nous vous détaillerons le contenu mercredi prochain, mais sachez déjà que vous pourrez profiter de notre simulateur sur vérins, découvrir la VR, et surtout pour la première fois vous affronter à plusieurs dans un laser game virtuel en déplacement libre.

Quid des prix ?





Au final, cette édition 2023 de l'Avignon Geek Expo s'annonce bien et devrait pouvoir satisfaire le large public qui est attendu. La billetterie est ouverte, n'hésitez pas à prendre vos entrées en avance pour vous éviter une queue trop longue et profiter d'un prix avantageux. Au niveau des prix, cela se situe entre 16 € la journée et 23 € pour le week-end complet. Le tarif enfant (6 à 11 ans) est de 13 € pour la journée et 19 € pour les deux jours. Un pass journée en famille (deux adultes et deux enfants de 6 à 11 ans) a été mis en place à 39 €. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de six ans accompagnés. Bien sûr, il existe des pass VIP et d'autres formules incluant les dédicaces, dont vous trouverez le détail sur le site officiel.

Nous vous donnons donc rendez vous ces 11 et 12 février au coeur des 7 800 m² de surface des hall A et B du Parc des Expositions d’Avignon.