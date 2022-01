Avignon Geek Expo 2022 : le rendez-vous incontournable des geeks et passionnés de pop culture est de retour !

Pour sa cinquième édition, l'Avignon Geek Expo ouvrira ses portes, les 12 et 13 février prochains, au coeur du Parc des Expositions d'Avignon. Après quatre éditions réussies, les organisateurs du salon reprennent la formule gagnante en poussant les murs avec un espace de 7800 m² (contre 6000 en 2020), et en restant fidèles au concept original faisant de cette convention un vrai melting-pot d'univers qui vise un public très large qu'il soit geek, ou pas. Cette année, les thématiques présentes seront, sans être exhaustif, le cinéma, les séries, la BD, les effets spéciaux, les mangas, les comics, le gaming, la VR et le Cosplay.

Des invités de renom au rendez-vous !





L'Avignon Geek Expo accueillera, cette année encore, des invités prestigieux comme Mark Williams (Arthur Weasley - Harry Potter) et Fanny Carbonnel (Animaux Fantastiques et Ready Player One), mais surtout trois acteurs de la série culte Kaamelott, Nicolas Gabion (seigneur Bohort), Bruno Fontaine (l’enchanteur Elias de Kelliwic’h) et Jacques Chambon (l'enchanteur Merlin). Côté jeux vidéo, ce sont Kayane (animatrice, gameuse professionnelle) et Marcus (spécialiste du retrogaming) qui feront le show. Notez que côté exposants, vous pourrez trouver des stands dédiés à leurs univers.

Que serait ce salon sans son concours cosplay ?





La scène principale du Hall A du Parc des Expositions d’Avignon sera, de nouveau, pour cette cinquième édition de l’Avignon Geek Expo, le théâtre du concours Cosplay. Celui-ci se déroulera le dimanche 13 février 2022 à 15h et sera sous l’égide de trois cosplayers de renom qui seront en charge de juger l’ensemble des participants. Ce sont près de 1300 euros de lots qui viendront récompenser les meilleurs cosplayeurs. Ce concours est ouvert aux amateurs ou cosplayeurs confirmés, et vous avez jusqu’au 12 février pour vous inscrire ici. Côté invités, vous pourrez croiser et voir des pros comme Coralypso, Shaddow Cosplay, Salem Cosplay, et Snowflakes Cosplay.

Et si nous parlions jeux vidéo ?





Du côté des jeux vidéo, il y aura de la compétition avec du free play et des challenges : Geek E-Sport, Teamfight Tactics, Counterstrike, Valorant, Mario Kart, Fortnite, Super Smash bros, Call of duty - Vanguard et FIFA 2022. De notre côté, nous serons présents avec un beau stand de 81 m² où, comme à notre habitude, la réalité virtuelle sera la reine. Nous vous détaillerons le contenu une petite semaine avant le salon, mais sachez déjà que vous pourrez vous amuser avec des jeux en Free Roaming (déplacement libre), d'autres en mode challenge, sans oublier l'espace découverte pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de plonger dans la VR et l'espace simulation avec notre siège à vérins et son casque HP Reverb G2.

Quid des prix ?





Au final, cette édition 2022 de l'Avignon Geek Expo s'annonce plutôt bien et devrait pouvoir satisfaire le large public qui est attendu. La billetterie est ouverte, n'hésitez pas à prendre vos entrées en avance pour vous éviter une queue trop longue et profiter d'un prix avantageux. . Au niveau des prix, cela se situe entre 13 € la journée et 19 € pour le week-end complet. Le tarif enfant (6 à 12 ans) est de 9 euros pour la journée et 13 euros pour les deux jours. Un pass journée en famille (deux adultes et deux enfants de moins de seize ans) a été mis en place à 32 €. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de six ans accompagnés. Bien sûr, il existe des pass VIP et d'autres formules incluant les dédicaces, dont vous trouverez le détail sur le site officiel.