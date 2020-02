Avignon Geek Expo 2020 : le rendez-vous incontournable des geeks et passionnés de pop culture

Pour sa quatrième édition, l'Avignon Geek Expo ouvrira ses portes, les 15 et 16 février prochains, au Parc des Expositions d'Avignon. L'année dernière, elle avait accueilli pas moins de 16 000 visiteurs et vise à en recevoir encore plus cette année avec un espace encore plus grand, soit 6 000 m².

Un concept melting-pot qui vise un large public !





Fidèle à son concept original, cette convention est un vrai melting-pot d'univers et vise un public très large qu'il soit geek, ou pas. En effet, les univers présents sont nombreux et même parfois surprenants. Cette année, les thématiques présentes seront, sans être exhaustif, la science-fiction, le fantasy, les comics et mangas, le steampunk, les jeux vidéo, l'eSport, le cinéma, les séries et même les effets spéciaux.

Que serait un salon sans des invités de marque ?





Pas un salon de cette envergure sans des invités qui attirent les foules et, cette année, les organisateurs de l'Avignon Geek Expo ont été originaux en allant chercher une « méchante » mythique pour les plus vieux d'entre nous, Nellie Oleson (La Petite Maison dans la prairie), de son vrai nom Alison Arngrim. Pour les autres, ce sont les acteurs Devon Murray et Sean Biggerstaff (Harry Potter) qui sont conviés. Autre originalité, ce sont des acteurs d'AB Productions qui vont faire le déplacement : Magalie Madison (Annette dans Premiers baisers), Philippe Vasseur (José dans Hélène et les garçons) et Bruno Le Millin (M. Girard dans Les filles d'à côté). Ajoutez-y deux comédiens de doublage dont vous connaissez forcément, Patrick Poivet et Benoît Allemane, puisqu'ils sont les voix françaises de Bruce Willis et Morgan Freeman. Dans tous les cas, il sera possible de faire des photos ou d'obtenir des dédicaces (billets ici).

eSport et jeux vidéo ?





Du côté des jeux vidéo, il y aura de la compétition avec l'association Fury Lan, des tournois Super Smash Bros. Ultimate (AUES), Dina fera danser son monde avec Just Dance 2020, une animation Dragon Ball Z, des bornes Nintendo et, sans nul doute, bien d'autres stands offrant du free play. De notre côté, nous serons présents avec un beau stand de 81 m² où, comme à notre habitude, la réalité virtuelle sera la reine. Comme la semaine dernière, au Play Azur Festival, nous proposerons un tournoi Beat Saber, un challenge sur Project CARS 2 et pas moins de trois espaces jouables en réalité mixte (fonds verts).

Cosplay show du samedi soir !





Pour ne pas changer ce qui plait, l'Avignon Geek Expo abritera, samedi soir, son Cosplay Show avec comme thématique, « Notre Dame de Paris ». Ce défilé, ce spectacle même, accueillera des cosplayeurs français, mais aussi étrangers dont vous aurez un aperçu sur le site officiel. Un bon moment en perspective et il ne faudra pas oublier son appareil photo.

Quid des prix ?





Au final, cette édition 2020 de l'Avignon Geek Expo s'annonce plutôt bien et devrait pouvoir satisfaire le large public qui est attendu. La billetterie est ouverte, n'hésitez pas à prendre vos entrées en avance pour vous éviter une queue trop longue. Au niveau des prix, cela se situe à 12 € la journée ou à 16 € pour le week-end complet. Un pass journée en famille (deux adultes et deux enfants de moins de seize ans) a été mis en place à 30 €. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de sept ans accompagnés. Bien sûr, il existe des pass VIP et d'autres formules incluant les dédicaces, dont vous trouverez le détail sur le site officiel.