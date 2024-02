AVIGNON GEEK EXPO VII : LE rendez-vous incontournable des geeks et passionnés de pop culture de ce week-end !

Pour sa septième édition, l'Avignon Geek Expo ouvrira ses portes, les 10 et 11 février prochains, au cœur du Parc des Expositions d'Avignon. Après six éditions réussies, les organisateurs du salon restent fidèles au concept original faisant de cette convention un vrai melting-pot d'univers qui vise un public très large, qu'il soit geek ou pas. Cette année, les thématiques présentes seront, sans être exhaustif, le cinéma, les séries, la BD, les effets spéciaux, les mangas, les comics, le gaming, la VR et le cosplay.

Des invités de renom !





L'Avignon Geek Expo accueillera, comme chaque année, des invités prestigieux comme Jason Isaacs (Lucius Malfoy dans la saga Harry Potter), Raphael Luce (Henry Creel dans Strangers Things et une apparition dans Loki), Monsieur POF (vidéaste surTiktok), Laure Guibert (Bénédicte dans la série “Hélène et les garçons” et “Les Mystères de l’amour”), Jean-Robert Lombard (le Père Blaise dans Kaamelott) ou encore Victor Dorobantu (La Chose dans la série « Wednesday »). Vous trouverez la liste complète des invités ici.

Que serait ce salon sans son concours de cosplay ?





La scène principale du Hall A du Parc des Expositions d’Avignon sera de nouveau le théâtre du concours cosplay pour cette septièmer édition de l’Avignon Geek Expo. Il aura lieu le dimanche 11 février 2024 et des cosplayers de renom jugeront et viendront récompenser les meilleur(e)s participant(e)s, avec différents gains à la clé ! Côté invités, Ficus Cosplay, Taurus Cosplay, Hazariel, Shaddow Cosplay, Amphrax Cosplay, Salem Cosplay, Valhandraa, Seb Cosplay, Sdeaape cosplay, Biijou cosplay. La liste complète se trouve ici.

Et du côté des jeux vidéo ?





Du côté des jeux vidéo, il y aura de quoi s'amuser avec des espaces dédiés à Call of Duty, FC24 (Ex FIFA) et Fornite. De notre côté, nous serons présents avec un grand stand où, comme à notre habitude, la réalité virtuelle sera reine. Nous vous détaillerons le contenu mercredi prochain, mais sachez déjà que vous pourrez profiter de notre simulateur sur vérins pour voler dans les airs, faire du sport, découvrir la VR, et profiter d'expériences en MR.

Quid des prix ?





Au final, cette édition 2024 de l'Avignon Geek Expo s'annonce bien et devrait pouvoir satisfaire le large public qui est attendu. La billetterie est ouverte, n'hésitez pas à prendre vos entrées en avance pour vous éviter une queue trop longue et profiter d'un prix avantageux. Au niveau des prix, cela se situe entre 15 € la journée et 20 € pour le week-end complet. Le tarif enfant (6 à 11 ans) est de 11 € pour la journée et 15 € pour les deux jours. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de six ans accompagnés. Bien sûr, il existe des pass VIP et d'autres formules incluant les dédicaces, dont vous trouverez le détail sur le site officiel.