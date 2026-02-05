Captain Tsubasa 2: World Fighters, Bandai Namco dévoile une suite qui vise le niveau mondial

Ils sont de retour, plus grands et plus forts !





Les surprises ont été peu nombreuses lors du Nintendo Direct Partner Showcase de ce jeudi, surtout en ce qui concerne les jeux entièrement inédits, les portages Switch 2 ayant pas mal accaparé l'attention. Pourtant, c'est sur sa prédécesseure et le reste du parc de consoles et PC qu'a été dévoilé un projet inattendu du côté de Bandai Namco. En septembre dernier, la marque World Fighters avait pourtant été repérée. Sauf qu'avec un tel intitulé, les spéculations allaient plutôt vers des univers de mangas et anime avec de la baston. L'esprit shōnen n'était pas loin, car c'est Captain Tsubasa qui est concerné, ou Olive et Tom pour les plus vieux d'entre nous.

Oui, après Captain Tsubasa: Rise of New Champions sorti en 2020, les personnages de Yōichi Takahashi vont revenir sur le terrain, avec cette fois comme objectif le titre mondial ! En cette année de Coupe du monde de la FIFA, le timing semble avoir été parfaitement choisi.

Le mondial junior en vue





Là où Captain Tsubasa: Rise of New Champions adaptait à sa manière le début de l'œuvre jusqu'au J Boys' Challenge, Captain Tsubasa 2: World Fighters semble s'attaquer à la suite, à savoir l'arc Battle of World Youth, en témoigne la présence du n°12 suédois Stefan Lévin et du n°10 d'Arabie saoudite Mark Owairan portant les couleurs de leurs pays respectifs. Le fait de les avoir ajoutés en DLC dans le premier jeu a sans doute bien aidé.

Pour le moment, l'éditeur nous promet d'incarner plus de 110 personnages répartis en 22 équipes nationales, avec plus de 150 techniques spéciales animées, en plus de pouvoir créer notre propre avatar. Côté gameplay, des améliorations sont promises avec l'ajout de super techniques et d'un système opposant le gardien à l'attaquant. Il faudra évidemment en voir plus et le prendre en mains avant de pouvoir juger.

Et c'est pour quand ?





Captain Tsubasa 2: World Fighters est donc attendu en 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam). Oui, le choix de Bandai Namco a de quoi surprendre, car où est la Switch 2 ? Des visuels sont disponibles en page suivante.

Avec la sortie en fin d'année dernière d'Inazuma Eleven: Victory Road du côté de Level-5, qui joue lui aussi la carte du football utilisant des techniques fantastiques, la comparaison devrait être rude, même si l'attachement à la licence jouera évidemment pour beaucoup.

Pour terminer, une courte vidéo de Yōichi Takahashi a été diffusée, dans laquelle il déclare avoir été impliqué dans le projet assez tôt. Espérons que cela augure du meilleur pour un mode scénarisé.

