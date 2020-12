Captain Tsubasa: Rise of New Champions, le DLC 1 et du contenu scénarisé gratuit de sortie cette semaine

La semaine dernière, Bandai Namco nous présentait les trois premiers personnages en DLC de son jeu de football Captain Tsubasa: Rise of New Champions, des visages ne parlant pas forcément à tout le monde, mais dont les lecteurs du manga connaissent plutôt bien les exploits sur le terrain. L'éditeur avait alors simplement donné comme période de sortie un vague début décembre, qui est désormais précisée au travers de leur bande-annonce.

Ainsi, Stefan Lévin, Singprasert Bunaak et Ricardo Espadas, tous trois apparus dans l'arc Tournoi mondial Junior, pourront être obtenus à compter du 3 décembre dans le DLC 1, lui-même inclus dans le Character Pass vendu 24,99 €. Avant leur sortie, une mise à jour 1.10 va de son côté ajouter gratuitement la route de l'Otomo pour l'Épisode Nouveau Héros, comme promis lors de la diffusion du calendrier en septembre, en plus d'améliorer le gameplay. Le producteur du jeu Tsuzuki Katsuaki a détaillé tout cela sur le site de l'éditeur et en vidéo (uniquement en japonais, mais elle illustre bien ses propos). Des visuels inédits sont à retrouver en page suivante.

Laissez-moi vous les présenter en détail.

Le premier de ces personnages est Stefan Lévine.

Ses compétences sont au niveau de sa technique exceptionnelle : Lévine est un personnage très équilibré et accessible. Il permet d'utiliser la Feinte de l'aurore, que vous connaissez bien. Par contre, nous avons intégré son tir d'origine, étant donné l'époque dans laquelle il s'inscrit.

Ces nouveaux personnages supplémentaires pourront enrichir votre Dream Team.

En outre, vous pourrez participer à l'évènement d'entraînement dans l'Épisode Nouveau Héros via la carte d'ami, et ainsi apprendre des compétences utiles. Vous n'aviez pas encore eu l'occasion de communiquer avec un Lévine âgé de 15 ans, nous espérons que cela vous plaira.

Le deuxième personnage est Singprasert Bunnaak, de la sélection junior thaïlandaise.

Nous lui avons conféré beaucoup de puissance : ainsi, lorsqu'il réussit un tacle, il frappe le ballon même si des adversaires sont présents. Il peut donc s'emparer du ballon tout en envoyant un adversaire au tapis. Certains pourraient se demander pour quelles raisons Bunnaak est un joueur de sélection junior et Lévine, un joueur honoraire.

Lorsque nous avons écrit le scénario, nous avons établi la liste des participants au tournoi mondial junior et la sélection junior thaïlandaise n'apparaissait pas dans l'histoire, mais ils y participaient.

Bien sûr, Bunnaak dévoilera ses compétences et techniques utiles via l'évènement d'entraînement.

Le troisième personnage est Ricardo Espadas, de la sélection junior mexicaine.

Bien qu'étant gardien, il est connu pour sa grande agressivité. Dans ce jeu, le gardien faisant également office de jauge d'énergie, il n'était pas évident à caractériser.

Les joueurs qui ont déjà passé beaucoup de temps sur ce titre ont compris que seuls les arrêts faisaient baisser la jauge d'énergie des gardiens. Lorsque cette jauge est vide, il faut attendre un certain temps avant qu'elle ne se remplisse, mais pour Espadas, il suffit de réussir un dribble. On peut donc dire qu'il prend des risques élevés, qui peuvent être payants et inverser le cours des choses.

Voilà, nous vous avons présenté nos 3 personnages, qu'en pensez-vous ?

Nous intégrerons d'autres personnages à l'avenir, nous espérons que vous avez hâte de les découvrir.

Nous ajouterons également des règles de base dans le cadre de mises à jour gratuites. Merci de regarder la vidéo !

Cette fois, nous ajouterons le collège Otomo, à Shizuoka, dont le capitaine est Urabé.

Je me suis dit qu'on ne pouvait pas faire mieux, que de nombreux fans attendaient impatiemment l'arrivée du collège Otomo avec les mots clé « n'abandonne jamais » et « esprit rebelle », comme je l'ai mentionné dans un précédent direct.

Vous pouvez bien sûr consulter les caractéristiques de chaque joueur de cette équipe dans l'histoire. Le pilier central de cette équipe est un contre-attaquant et la modification de personnage offre de nombreuses possibilités, comme soutenir Nitta en lui faisant une passe, jouer en ailier avec Nitta ou devenir défenseur et renforcer l'arrière.

Entre autres différences, on trouve « Jauge d'équipe » et « Commandes d'appel » : nous espérons que vous les apprécierez.

Nous avons intégré d'innombrables fonctionnalités, mais il nous reste deux informations à vous communiquer.

Cela a déjà fait l'objet d'une annonce, nous ajouterons le Mode assisté que beaucoup de joueurs ont réclamé.

Il sera disponible uniquement pour l'Épisode Tsubasa afin de ne pas bouleverser l'équilibrage des joueurs, mais vous pourrez choisir parmi deux types d'assistance et il facilite grandement la progression. Bien sûr, vous pourrez jouer au niveau de difficulté habituel en le désactivant.

Nous le conseillons aux joueurs que le titre intéresse, mais qui ne sont pas très doués pour les jeux d'action.

Enfin, nous avons des informations au sujet de l'équilibrage des joueurs.

Vos retours ont été nombreux, en particulier concernant l'équilibrage des matchs en ligne à la sortie du jeu et au moment de la version 1.02.

Par exemple, les frères Tachibana sont trop forts. Certains retours mentionnent des problèmes impactant le gameplay tel que nous l'avons voulu, nous commencerons donc par rééquilibrer ces domaines.

Il est désormais possible de renforcer un joueur en lui ajoutant des compétences de tir dans le mode éditeur, nous ajusterons donc l'équilibrage du jeu. Nous améliorons également les tirs combinés, plus puissants désormais, en les intégrant au mode éditeur.

Les ajustements apportés aux tirs et aux techniques pouvant rendre l'entraînement EpNH plus difficile, nous avons aussi modifié les stats de tir. Nous procéderons à des ajustements de la catapulte infernale, dont la portée effective est plus grande que les autres compétences de blocage, comme l'ont fait remarquer de nombreux utilisateurs.

Nous avons reçu des retours à bien d'autres sujets et nous poursuivrons cette discussion. Nous ferons tout notre possible pour ajuster et améliorer le jeu, merci de votre patience.

Les contenus dévoilés aujourd'hui correspondront à la couleur rouge sur la feuille de route. Non seulement nous ajouterons de nouveaux personnages en DLC, mais nous proposerons des mises à jour et rééquilibrages pour obtenir un environnement de jeu plus confortable.