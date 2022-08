Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un trailer de lancement pour les 3 nouveaux DLC de l'Episode: Rising Stars!

Après un Character Pass dont les ajouts avaient pris fin en avril 2021, Captain Tsubasa: Rise of New Champions n'est pas resté sur le banc de touche et a fait son retour sur la pelouse en mars dernier avec une nouvelle salve d'ajouts gratuits et le lancement de DLC payants regroupés sous l'Episode: Rising Stars!, proposant des scénarios alternatifs pour un total de 9 personnages, dont les trois premiers avaient alors été rendus disponibles.

Eh bien, après plusieurs mois d'attente, Tarō Misaki, Hikaru Matsuyama et Karl-Heinz Schneider sont rejoints ce jeudi par Tsubasa Ōzora, les frères Tachibana et Juan Diaz au sein du Character Mission Pass coûtant 24,99 € et pouvant aussi être achetés individuellement pour 2,99 € l'unité. Chaque DLC propose trois missions scénarisées et ces joueurs possèdent des compétences différentes de leur version classique. Trois autres leur succèderont dans les mois à venir. Des visuels sont à découvrir en page suivante.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est pour rappel disponible sur PS4, Switch et PC. Vous pouvez d'ailleurs l'acheter sur Amazon dès 19,99 € sur la console de Sony.