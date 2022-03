Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, mode Freestyle Matches, nouvelle route et DLC inédit, du neuf débarque avec la 1.40

Captain Tsubasa: Rise of New Champions n'a pas eu droit à de nouveauté majeure depuis sa troisième vague de DLC il y a près d'un an. Bandai Namco Games ne l'a pas mis de côté pour autant, apportant de menus ajouts et des mises à jour techniques ponctuelles au fil des mois. Il frappe encore plus fort cette semaine avec un patch numéroté 1.40, déjà succédé par un autre numéroté 1.41 pour l'affiner techniquement.

Il amène déjà de nouveaux éléments scénarisés au mode Épisode Nouveau Héros, via une route dédiée à Hirado MS et plus particulièrement à Jito et Sano. La grosse nouveauté reste cependant le mode Freestyle Matches, une déclinaison plus fun des parties classiques avec un terrain augmenté numériquement, des power-ups, des boosts et des malus. Plusieurs modifications importantes et fonctionnalités inédites sont également listées dans le changelog ci-dessous.

En parallèle, la nouvelle d'extension Épisode Étoiles Montantes sera livrée sur PC, PS4 et Switch ce 31 mars, avec une première partie permettant d'apprécier des scénarios alternatifs autour de Misaki, Matsuyama et Schneider. 2 autres parties suivront pour les acheteurs, avec à chaque fois 3 sportifs supplémentaires.

Version 1.40 Le nouveau Route Hirado MS a été ajouté à Épisode Nouveau Héros.

Vous pouvez maintenant jouer à Freestyle Matches, un nouveau mode où le terrain devient numérique et où les objets offrent un tout nouveau niveau de stratégie.

Le contenu téléchargeable Episode: Rising Stars a été ajouté.

En complétant l’histoire du contenu téléchargeable, vous avez accès à un joueur avec des compétences différentes pour chaque histoire.



Le contenu téléchargeable doit être acheté séparément et téléchargé pour être utilisé.

L’assistance au jeu, une fonctionnalité qui prend en charge l’interface utilisateur ainsi que les contrôles pour les actions pendant les matchs, a été ajoutée.

Une option Boutique a été ajoutée au menu principal.

Les articles associés aux Freestyle Matches ont été ajoutés au PP Shop et au CC Shop.

Un système de délai pour les actions pendant les matchs en ligne a été ajouté et le système de communication a été mis à jour.

Pour améliorer la connectivité, l’animation de Défense Critique pour tous les mouvements de tacle a été modifiée.

Une antenne montrant la force de la connexion réseau de votre adversaire a été ajoutée à l’écran d’avant-match en ligne.

Lors du matchmaking en ligne, vous ne serez plus jumelé à un adversaire dont la connexion réseau est extrêmement mauvaise.

Dans les matchs de division, le nombre maximal de joueurs personnalisés utilisables peut désormais changer.

Dans les matchs de division, les compétences et les mouvements des joueurs sont maintenant débloqués pour la personnalisation dès le début.

Certains Shot Moves sortaient à une distance de l’endroit où ils étaient activés. Ils vont maintenant être tirés à partir de l’endroit où ils ont été activés.

La plage de détection de tous les mouvements de bloc au moment de l’activation a été modifiée d’un cône à un cercle.

Les descriptions et les effets de certains mouvements / compétences ont été ajustés.

Des améliorations de stabilité ont été apportées. Version 1.41 Des améliorations de stabilité ont été apportées.

Pour les retardataires, Captain Tsubasa: Rise of New Champions est disponible à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.