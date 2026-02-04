PREVIEW PRAGMATA : nous y avons joué sur Switch 2, fluidité exemplaire ou downgrade visible ?

L’ambiance de PRAGMATA reste fidèle à ce que nous connaissions déjà, une science fiction lunaire aux teintes froides et mécaniques, portée par un duo atypique. Hugh, astronaute lourdement équipé, et Diana, jeune fille capable de pirater les systèmes ennemis, forment un tandem au cœur de l’expérience. Cette complémentarité structure l’ensemble du gameplay, obligeant le joueur à jongler en permanence entre le tir à la troisième personne, les déplacements et la protection de Diana pendant qu’elle expose les failles adverses.

PRAGMATA repose toujours sur une synergie étroite entre action et hacking, pensée pour maintenir la tension en continu.

Manette en main, les sensations restent très proches de celles relevées lors de notre précédente prise en main sur PS5. Les combats conservent leur exigence et demandent une lecture rapide de l’environnement pour gérer simultanément l’action et le soutien tactique. La principale nouveauté de cette version Switch 2 concerne les séquences de hacking, désormais accompagnées d’un choix de difficulté. Capcom permet ainsi d’ajuster la complexité de ces phases, depuis une approche très permissive qui gomme en partie la dimension tactique, jusqu’à un mode plus exigeant qui demande anticipation et précision. Une flexibilité bienvenue, qui ne modifie pas le cœur du gameplay mais permet à chacun d’adapter son expérience.

Sur le plan technique, cette version Switch 2 se distingue avant tout par sa fluidité. Durant toute notre session en mode dock, le jeu s’est montré parfaitement stable, sans ralentissement, freeze ou bug à signaler. Un point essentiel pour un titre qui repose autant sur la réactivité et la coordination entre plusieurs mécaniques. La comparaison avec la version PS5 met toutefois en évidence une image moins polie, avec des textures moins fines sur certains éléments du décor lorsque l’on s’y attarde de près. Un compromis visuel perceptible, mais qu’il convient de relativiser, tant l’ensemble reste lisible et cohérent dans le feu de l’action.

Nos impressions : vivement ! Cette version Switch 2 de PRAGMATA ne cherche donc pas à rivaliser techniquement avec la PS5, mais propose une adaptation sérieuse, stable et cohérente. C'est le plus important. L’ajout du réglage de difficulté pour le hacking apporte une souplesse appréciable, tandis que la fluidité générale inspire confiance pour la suite. Malgré quelques concessions graphiques, le plaisir de jeu reste intact, au point de confirmer que PRAGMATA fait partie des titres que nous attendons désormais avec impatience, quel que soit le support.