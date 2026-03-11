Yoshi and the Mysterious Book date sa sortie dans une bande-annonce tout en légèreté

La prochaine aventure de Yoshi enfin datée





Si vous attendiez un gros Nintendo Direct général, les multiples annonces séparées de ce début d'année, dont le Partner Showcase, ont clairement montré que ce n'était pas une priorité pour la firme de Kyoto. Alors que nous avons célébré ce mardi le Mario Day 2026, c'est l'un des derniers nouveaux jeux exclusifs à la Switch 2 dévoilés en septembre dernier qui a refait parler de lui et tend à aller dans ce sens.

Outre son rôle principal aux côtés des deux frères dans Super Mario Galaxy Le Film, nous retrouverons le petit dinosaure vert d'ici peu dans Yoshi and the Mysterious Book, qui a été daté au jeudi 21 mai 2026.

Un nouvel aperçu de gameplay





Cette fois encore, la bande-annonce est axée le Chapitre 1 : Forêt et met en scène une drôle de créature dont le visage est en forme d'anneau et qui produit des bulles différentes en fonction de ce qu'elle mange. Clairement, ce n'est pas à des joueurs cherchant de la difficulté que s'adresse cette vidéo, mais rien ne dit pour le moment que toute l'aventure sera ainsi. Et après tout, il en faut aussi pour les plus jeunes et un public casual. Plus étonnant, nous pourrons nommer nos découvertes, bien que Mysterius suggérera des dénominations canoniques. Il va sans dire que nous imaginons mal Nintendo nous laisser écrire n'importe quoi, donc il y aura sûrement un système en place censurant les insultes.

Nous voyons aussi brièvement ce qui nous attend dans le Chapitre 2 : Montagne et le Chapitre 3 : Bord de mer, entre autres. À n'en pas douter, avoir un Maskass chevaucher Yoshi en réjouira certains. Enfin, c'est Bowser Jr. qui est confirmé au casting de ce jeu ! L'époque où Yoshi était confronté à Bébé Bowser paraît bien lointaine...

Vous pouvez d'ores et déjà précommander Yoshi and the Mysterious Book à 69,99 € chez Cdiscount et à la Fnac.