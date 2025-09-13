Yoshi and the Mysterious Book : le dinosaure en quête de savoirs pour sa prochaine aventure exclusive à la Switch 2

Yoshi profite aussi des 40 ans de Super Mario Bros.





Dans le cadre des célébrations du quarantième anniversaire du premier jeu Super Mario Bros. (qui n'est donc pas la première apparition du personnage, loin de là), le Nintendo Direct de vendredi a mis en avant tout un tas de projets en lien avec le plombier moustachu, qu'ils soient inédits ou remis en avant. Super Mario Galaxy Le Film et la compilation des deux jeux d'où il tient son nom en faisaient partie, mais aussi Mario Tennis Fever. Sauf mauvaise surprise pour le long-métrage, tous y font figurer d'une manière ou d'une autre un dinosaure vert fort apprécié des joueurs : Yoshi.

Depuis ses débuts dans Super Mario World en 1990, il a eu droit à pas mal d'aventures en solo, la dernière en date étant le Yoshi's Crafted World de 2019. Après avoir joué avec divers matériaux, bien heureuse aurait été la personne capable de deviner ce que proposerait le projet suivant. En effet, le concept de Yoshi and the Mysterious Book sera assez unique et à destination exclusive de la Switch 2.

Une aventure encyclopédique déjà fort charmante





Le pitch de base de Yoshi and the Mysterious Book, dont le nom va comme ses prédécesseurs rester en anglais, est assez basique, à savoir l'arrivée sur l'île d'un livre parlant nommé Mysterius, qui est tombé du ciel. Les pages de cette encyclopédie vivante contiennent des informations sur tout un tas de créatures et formeront la progression de l'aventure, la subtilité étant que Mysterius n'est pas capable d'y accéder par lui-même. Yoshi va donc décider d'aller voir cela par lui-même en plongeant littéralement dans l'ouvrage.

La direction artistique est pour le coup à tomber avec des illustrations crayonnées mêlées à de la 3D. En plus des éléments de gameplay classiques de la licence, comme gober les créatures pour en faire des œufs et effectuer l'Attaque rodéo, des actions plus pacifiques seront aussi présentes afin de les étudier. Visiblement, les idées originales ne manqueront pas.

Une date de sortie pas encore écrite





Yoshi and the Mysterious Book est pour le moment simplement attendu au printemps 2026 sans plus de précision et ne devrait donc pas refaire parler de lui avant la prochaine présentation de Nintendo. Vous pouvez retrouver quelques visuels en page suivante.

