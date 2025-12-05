MIO: Memories in Orbit, une date de sortie pour le metroidvania français

Focus Entertainment et Douze Dixièmes sont ravis d’annoncer la date de sortie de MIO: Memories in Orbit. Le metroidvania sortira le 20 janvier 2026, comme l’annonce son tout nouveau trailer diffusé lors du PC Gaming Show. Les précommandes sont désormais ouvertes sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, avec 10 % de réduction. La démo du jeu reste disponible sur Steam et Microsoft Store. Découvrez le trailer ici :

Un savoir-faire artisanal, au coeur d’un studio français





Développé par Douze Dixièmes, petit studio français remarqué en 2020 pour son premier titre Shady Part of Me, le jeu reflète une philosophie résolument artisanale. L’équipe a conçu MIO avec un soin extrême, en s’appuyant sur un moteur maison développé spécialement pour le projet. Cette liberté technique leur a permis de façonner chaque détail du gameplay, de la direction artistique et de l’atmosphère du jeu.

Douze Dixièmes tient également à jour un blog saisonnier où le studio partage son quotidien, l’évolution de son processus créatif ainsi que des contenus making-of inédits. Suivez leur parcours ici.

Raviver un passé disparu





Ce nouveau trailer dévoile des séquences inédites de gameplay et d’exploration, mettant en lumière l’odyssée fascinante de MIO, qui mêlera récit mystérieux, action exigeante et direction artistique à couper le souffle.

Le 20 janvier, les joueuses et joueurs pourront découvrir la vérité qui se cache derrière l’arrêt de l’Arche, immense vaisseau en ruine dérivant dans l’espace. Autrefois entretenue par des IA nommées Perles, l’Arche est désormais envahie par une végétation sauvage et des machines détraquées. Alors que le vaisseau approche de l’extinction, MIO devra explorer ses profondeurs labyrinthiques, raviver ses souvenirs perdus et lever le voile sur son passé comme sur sa destinée.

Commencez l'aventure dès maintenant avec la démo jouable





D’une durée de 2 à 3 heures, la démo de MIO: Memories in Orbit est toujours disponible. Une opportunité idéale pour découvrir l’univers du jeu, ou s’y replonger en attendant sa sortie imminente. Jouez aux premières heures de l’aventure et tentez de dénicher la zone secrète ainsi que le défi colossal qu’elle renferme.

MIO: Memories In Orbit sortira le 20 janvier 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Les précommandes sont dès à présent ouvertes sur Steam, Xbox Series X|S et PlayStation 5 — avec 10 % de réduction sur toutes les plateformes (réduction accessible sur PS5 uniquement pour les abonnés PS Plus). Les précommandes sur Nintendo Switch 2 ouvriront le 22 décembre. Une démo gratuite est disponible sur Steam et le Microsoft Store.

Vous pouvez retrouver des cartes prépayées PSN sur Cdiscount.