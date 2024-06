MIO: Memories in Orbit, un sublime metroidvania SF annoncé en vidéo

Focus Interactive a profité du Nintendo Direct de cette semaine pour dévoiler un nouveau jeu, qui sera multiplateforme. Il s'agit de MIO: Memories in Orbit, un jeu de plateforme metroidvania développé par Douze Dixièmes, déjà derrière le très sympathique Shady Part of Me en 2020.

MIO: Memories in Orbit prendra place dans un univers de science-fiction et suivra un robot agile doté de plusieurs capacités. L'aventure débutera dans l'Arche, un astronef à la mission inconnue, qui dérive et est envahi de végétation et de machines. Les joueurs vont devoir s'aventurer dans cette Arche pour retrouver les souvenirs de MIO, débloquer des pouvoirs et de nouvelles zones, sans oublier d'affronter divers ennemis et percer les secrets du vaisseau.

MIO: Memories in Orbit est attendu en 2025 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. D'ici là, vous pouvez retrouver Shady Part of Me à 13,49 € sur Gamesplanet.