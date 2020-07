F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, le metroidvania chinois et son héros Rayton frappent fort dans une nouvelle bande-annonce

L'an dernier, la conférence PlayStation China Hero Project avait permis de nous faire découvrir plusieurs jeux à fort potentiel venus de l'Empire du Milieu, dont un certain F.I.S.T. (à priori aucun rapport avec le film de Stalone), un metroidvania dieselpunk avec un lapin équipé de bras robotiques. Depuis, le jeu de TiGames s'est fait oublier, mais il nous revient aujourd'hui alors que PlayStation a tenu à présenter neuf productions indépendantes dont il fait donc partie.

Pour commencer, il faudra désormais l'appeler F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (plus c'est long...) de son nom complet, qui a eu droit à une bande-annonce donnant une première approche de son scénario en plus de nous montrer à nouveau son gameplay, qui semble assez diversifié grâce aux différentes armes de Rayton, le héros, se permettant même de nous teaser un combat de boss face à un autre lapin en armure. Ensuite, Yang Xiang de TiGames a donné de plus amples détails sur le PlayStation Blog :

« Et si on pouvait tenter une approche différente, quelque chose de nouveau qui offrirait une expérience de jeu inédite ?». F.I.S.T. est notre réponse à ces questions.

Depuis le début, nous avons établi quatre piliers pour définir le jeu et nous démarquer de ce qui existe déjà.

1. Un monde original où des animaux luttent contre une invasion de machines

Nous voulions raconter une histoire mémorable et motivante. Elle commence avec un concept des plus simples. Et s’il existait un monde magnifique et paisible peuplé uniquement d’animaux ? Que se passerait-il s’il était envahi par une race de machines ? Pour répondre à l’inévitable conflit qui résulterait de cette situation et consumerait la planète, nous avons commencé à imaginer un guerrier solitaire, un héros.

Je vous présente donc Rayton. C’est un courageux vétéran qui a passé les six dernières années à se cacher après l’invasion de sa ville. Pourtant, quand un de ses proches est enlevé par la légion de machines, ce combattant silencieux, mais déterminé sort de sa tanière pour se lancer dans une mission de sauvetage perdue d’avance. Dans F.I.S.T., la chair et le sang vont se heurter au métal et l’idéalisme affrontera le réalisme pour mettre notre foi à rude épreuve.

2. Un monde interconnecté au look cohérent et rempli de secrets

L’exploration est un mécanisme clé du genre. Pourtant, contrairement aux jeux en monde ouvert, les zones d’un jeu de plateforme et d’exploration sont généralement des salles interconnectées, alors tout changement soudain de l’environnement peut déboussoler. Ça détruit la cohésion du jeu.

Nous avons donc travaillé d’arrache-pied pour que le monde de F.I.S.T. soit le plus réaliste possible. Chaque quartier est différent, mais donne l’impression d’appartenir à un plus grand ensemble. À mesure que vous explorerez, des changements subtils dans l’arrière-plan et le level design rendront les transitions entre les régions complètement naturelles. Torch City sera encore plus convaincante, car il n’y a aucun temps de chargement entre les différentes zones.

Et, bien sûr, c’est une ville remplie de secrets. Dans la vraie vie, pour trouver certains des meilleurs endroits au monde, il faut parfois jouer les explorateurs. C’est la même chose avec notre monde. De nombreuses zones cachées vous attendent. Chacune d’elle renferme des défis de plateforme ou de combat permettant d’atteindre de nouvelles améliorations ou des objets rares à collectionner.

3. Un système de combat à la sauce arcade avec des armes et des combos uniques

Nous aimons les jeux d’action classiques, ce qui nous a poussés à créer un système de combat profond, mais gratifiant. Il se concentre sur le trio d’armes utilisées par Rayton au combat : le poing mécanisé, la foreuse et le fouet.

Chaque arme a des fonctionnalités et des combos propres. Le poing est très polyvalent et offre les combos les plus faciles à maîtriser. La foreuse est plus lente, mais c’est elle qui inflige le plus de dégâts. En revanche, le fouet n’est pas si puissant, mais il est rapide comme l’éclair et offre la plus grande portée d’attaque. Vous devrez maîtriser ces trois armes pour survivre à votre périple dans la ville immense.

Et comment tester des armes sans méchants ? Nous voulions vous offrir une grande variété d’ennemis pour vous défier. Nos designers ont passé un temps fou à créer des dizaines de types d’ennemis allant des soldats classiques aux troupes d’élite en passant par les boss. Chaque ennemi a une apparence et des techniques de combat propres. La légion de machines ne s’avouera pas vaincue aussi facilement.

4. Une esthétique dieselpunk unique créée grâce à Unreal Engine 4

Le dieselpunk n’est pas aussi connu que le cyberpunk ou le steampunk, mais c’est un style fascinant et fantastique. Il était en complète adéquation avec notre histoire, et nous savons que les joueurs du monde entier apprécieront notre monde. Nous avons également introduit des éléments d’architecture orientale et nous nous sommes inspirés de technologies industrielles et d’armes issues de l’entre-deux-guerres.

Pour donner vie à tout cela, nous avons utilisé le moteur Unreal Engine 4. Grâce à son rendu physique et ses textures ultra-détaillées, nous avons parfaitement capturé l’esthétique que nous voulions. Même si le gameplay est en 2D, le monde de F.I.S.T. est en magnifique 3D avec des arrières-plans riches en détails pour donner vie à la ville.

Je pourrais en parler pendant des heures. Mais l’important, c’est que nous avons créé un jeu auquel nous, fans hardcore des jeux de plateforme d’action et d’exploration, aurions envie de jouer. Si vous les appréciez autant que nous, nous espérons que notre amour du genre transparaîtra dans chaque aspect du jeu. Il nous tarde que vous découvriez F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch dans les prochains mois.