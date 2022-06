F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, une date de sortie pour la version Switch

TiGames a lancé en septembre 2021, sur PlayStation 4 et PS5, F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, un jeu d'action et de plateforme à défilement horizontal façon Metroidvania. Le titre a été porté le mois suivant sur PC, et un autre portage est attendu sur Nintendo Switch prochainement.

L'attente ne sera en effet plus très longue, la date de sortie de F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch est fixée au 12 juillet 2022 sur Nintendo Switch, au moins sur l'eShop. Pour rappel, Microids avait annoncé qu'il allait éditer le jeu en version physique sur Switch (ainsi que sur PS5 et PS4), mais le studio n'a pas encore confirmé la sortie de cette nouvelle boîte à la même date pour le moment.

Mais même si la date de sortie en version physique n'est pas encore confirmée, vous pouvez déjà précommander F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch sur Switch à 39,99 € sur Amazon.