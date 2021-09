F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, un trailer de lancement bien « au poing » pour nous faire saliver

Cette semaine, un lapin pas comme les autres va faire irruption dans nos PS4 et PS5. En effet, le metroidvania chinois F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch est attendu ce mardi. Dévoilé au début de l'année 2019 dans le cadre du PlayStation China Hero Project, il a depuis fait du chemin et s'était remontré cet été à l'occasion du State of Play. Les développeurs de TiGames et l'éditeur Bilibili partagent donc une bande-annonce de lancement à la veille de son arrivée, et elle frappe encore une fois très fort, de quoi ravir les amateurs du genre.

Cette aventure dieselpunk nous plongera pour rappel dans Torch City, où le héros Rayton armé de son poing géant mécanique va venir remettre de l'ordre. Il lui faudra bien ça pour faire face aux ennemis sur sa route, dont d'immenses boss robotiques, et déjouer les pièges de l'environnement.

Si vous souhaitez vous offrir F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch sur le PlayStation Store, actuellement en promotion à 26,99 € avant son lancement où il repassera à 29,99 €, des cartes PSN sont en vente sur Amazon. Une version PC est également prévue par la suite.