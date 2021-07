F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, le metroidvania de TiGames enfin daté sur PS5 et PS4 !

Vous souvenez-vous de F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch ? Ce metroidvania chinois à l'esthétique dieselpunk est développé par TiGames et faisait partie de l'initiative PlayStation China Hero Project. Depuis son annonce en 2019, le projet a été assez discret, refaisant parler de lui l'été dernier avec une bande-annonce de gameplay, qui avait été étendue pour la ChinaJoy 2020 avec au passage l'officialisation d'une version PC. Il s'était ensuite montré rapidement aux Game Awards, dont la vidéo est à revoir en fin d'article, pour y annoncer une version PS5 avant de retomber dans l'oubli.

Il a fait son retour au cours du State of Play de ce jeudi soir pour nous dévoiler sa date de sortie, qui est très proche. En effet, F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch est attendu le 7 septembre 2021 sur PS5 et PS4 ! Pour le moment, rien n'a été dit concernant la version PC. Le trailer nous montre divers environnements que Rayton, le lapin armé de son gros poing servant de héros, va devoir parcourir à Torch City, le tout en mettant en avant le gameplay bien nerveux et des affrontements de boss fort prometteurs, dont un aquatique façon bullet hell. Yang Xiang de TiGames a pris la parole sur le PlayStation Blog pour nous parler plus en détail du jeu :

Quand nous avons commencé à dépeindre le monde du jeu au début, nous avons vraiment essayé de créer un protagoniste humain, mais nous nous sommes aperçus tout de suite qu’aucun rôle humain ne sera aussi universel et acceptable pour tout le monde qu’un rôle animal. Comparé au chat ou au chien, le lapin avec deux longues oreilles possède une forme plus identifiable dans le jeu avec la plateforme sous la forme de bobine. Mais ce qui est plus important, c’est que les gens définissant le lapin comme un genre de race faible et vulnérable, donc quand un lapin devient vétéran silencieux maniant un grand poing mécanique, un conflit signifiant apparaît, aussi apparaît Rayton. Mais pourquoi le poing ? Les épées ou les sabres seront certainement très cool, mais le poing contient une rage que vous voulez donner libre cours à son ennemi en route, en particulier quand il est aussi disproportionnellement grand. Dans le contexte de ce conte, le poing mécanique est enlevé de l’armure que Rayton a conduit dans la guerre finale ratée contre les agressions il y a six ans. Nous créons Rayton maniant un poing au lieu de deux parce que la forme déséquilibre et incomplète sera un symbole externe de son trauma psychologique de perdre cette guerre-là. Comme le poing, le foret et le fouet sont les deux autres uniques armes que Rayton obtiendra pendant son voyage et chacun possède les avantages différents, couvrant le dégât divers, la portée ou les capacités pour explorer la carte. Il y a aussi quelques autres designs pour rendre le rôle vivant, par exemple, Rayton boit du jus de carotte pour guérir quand il est blessé, et il l’aime vraiment. Mais jamais boire trop, sinon vous ne pourrez pas ignorer le changement.

Au passage, notez que F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch ne coûtera que 29,99 € et que les abonnés au PlayStation Plus bénéficient de 10 % de réduction sur sa précommande. Des cartes PSN et pour s'abonner au service sont en vente sur Amazon si celui vous fait envie !