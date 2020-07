F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch sortira aussi sur PC, la dernière bande-annonce étendue pour la ChinaJoy 2020

Dévoilé en mars 2019 dans le cadre du PlayStation China Hero Project, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch est un metroidvania dieselpunk dans un univers où vivent des animaux anthropomorphiques et qui nous fera suivre Rayton, un lapin équipé d'un gros poing mécanique. Nous l'avions revu au début du mois de juillet et il a refait une apparition ces dernières heures dans le cadre de la ChinaJoy 2020.

Cette nouvelle bande-annonce reprend les éléments de la précédente tout en y incorporant tout un tas d'éléments inédits, dont différents personnages et surtout un doublage entièrement anglais. Ainsi, l'ennemi qu'affronte Rayton en fin de vidéo semble être l'antagoniste principal (c'est sans doute lui qui apparaît sur la photo de groupe), tandis que nous voyons également le maire de Torch City (ou du moins celui qui fait figure d'autorité en ville). Et histoire d'attiser notre curiosité, le trailer se conclut par l'apparition d'une mystérieuse jeune femme féline.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch est attendu sur PS4 dans le monde entier, et verra donc également le jour sur PC via Steam, sa page ayant d'ailleurs été mise en ligne.