Nintendo Direct Partner Showcase : rendez-vous ce jeudi pour une présentation axée sur les éditeurs tiers

Date et heure de diffusion du Nintendo Direct: Partner Showcase





Depuis déjà quelques jours, la rumeur d'un gros Nintendo Direct en février avait été balayée par NateTheHate, qui évoquait plutôt la diffusion cette semaine d'un Partner Showcase, de quoi refroidir une partie de la communauté. Eh bien, il avait raison puisque la firme japonaise vient donc d'annoncer un tel programme, qui sera diffusé ce jeudi 5 février à 15h00 et durera 30 minutes.

À quoi faut-il s'attendre ?





Comme son nom l'indique, ce type de présentation mettra en avant les partenaires de Nintendo, mais il ne faut pas mettre de côté les productions first-party pour autant. En effet, Pokémon Pokopia est par exemple développé par Omega Force (Koei Tecmo) et y a donc toute sa place. Après tout, il sort début mars et cela ferait un peu juste de n'en reparler que lors des 30 ans.

Il pourrait aussi y avoir une apparition d'un jeu Xenoblade, puisque l'actrice Caitlin Thorburn a récemment mis à jour son compte Spotlight (via Famiboards), indiquant qu'elle reprenait son rôle de KOS-MOS pour un titre prévu cette année. Le listing étant identique à celui de 2018 qui concernait Xenoblade Chronicles 2, une Nintendo Switch 2 Edition semble le plus probable, bien qu'il ne serait pas impossible que le personnage revienne dans une suite.

Nintendo ayant récemment fait essayer Resident Evil Requiem et PRAGMATA aux médias, voir les jeux de Capcom présents n'auraient vraiment rien d'étonnant, de même que Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection et Mega Man Star Force Legacy Collection. Du côté de Square Enix, nous pourrions enfin ravoir des nouvelles de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, qui avait été dévoilé lors du Partner Showcase de juillet 2025, et pourquoi pas un rappel que DRAGON QUEST VII Reimagined sera disponible.

Est-ce que l'exclusivité Switch 2 de FromSoftware qu'est The Duskbloods sera montrée ? Sachant que le portage d'Elden Ring doit désormais sortir cette année et souffrait de problèmes de performances, il n'y aurait rien de surprenant à ce qu'il se fasse désirer plus longtemps.

Si vous souhaitez vous procurer une Switch 2, elle est vendue à partir de 419,99 € chez Cdiscount.

Lire aussi : Switch 2 : la console poursuit son excellente lancée, un point sur les ventes au 31 décembre 2025 avec deux nouveaux jeux millionnaires