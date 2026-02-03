PREVIEW Mario Tennis Fever : nous l'avons testé et le plaisir est clairement au rendez-vous

La licence Mario Tennis occupe une place singulière dans l’histoire de Nintendo. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, elle ne débute pas sur Nintendo 64 en 2000, mais en 1995 sur Virtual Boy avec Mario’s Tennis. Une origine atypique pour une série qui, depuis, n’a cessé d’évoluer en cherchant un équilibre entre accessibilité, technicité et fantaisie, tout en conservant une vraie lecture du jeu basée sur le placement et le timing.

La série Mario Tennis débute en 1995 sur Virtual Boy avec Mario’s Tennis, avant de connaître une reconnaissance plus large avec son épisode Nintendo 64 en 2000.

Avec Mario Tennis Fever, Nintendo et Camelot Software Planning cherchent à prolonger cette philosophie. L’objectif est clair, moderniser la formule sans la dénaturer, tout en proposant un épisode capable de s’adresser aussi bien aux joueurs occasionnels qu’aux amateurs de confrontations plus exigeantes. Cette nouvelle itération mise sur un contenu riche, une approche multijoueur affirmée et des mécaniques pensées pour maintenir la tension jusqu’au dernier échange.

Le jeu propose un large casting de personnages issus de l’univers Mario, chacun disposant de statistiques spécifiques influençant la vitesse, la puissance ou la précision. Les terrains, variés dans leur conception, introduisent des subtilités qui modifient la lecture des échanges. Les super pouvoirs occupent une place centrale dans le gameplay, mais leur utilisation repose sur une gestion maîtrisée de la jauge et un bon sens du timing, évitant ainsi toute domination artificielle.

Lors de notre prise en main de Mario Tennis Fever, le plaisir de jeu s’est imposé très rapidement. Trois matchs en solo, disputés sur trois terrains différents, nous ont permis de nous échauffer et d’assimiler les bases avant de passer à des affrontements plus directs. Ces premières parties servent de transition efficace pour comprendre les mécaniques, même si la richesse du gameplay peut donner une légère impression de confusion au départ.

C’est en multijoueur que le titre révèle pleinement son potentiel. Nous avons joué plusieurs parties à deux sur deux consoles distinctes, puis à quatre sur une seule machine et chaque match se tansforme en une succession d’échanges tendus et imprévisibles. Les rencontres sont rythmées, constamment renouvelées par les super pouvoirs et les spécificités des terrains et des raquettes. Aucun point ne semble jamais définitivement perdu, tant un dash bien placé ou une action parfaitement anticipée peut renverser une situation compromise. L’équilibrage des super pouvoirs se montre particulièrement convaincant. Ils apportent de la surprise et de la tension sans jamais prendre le pas sur le jeu pur. Leur efficacité dépend autant de la lecture du terrain que du moment choisi pour les activer. Une mauvaise utilisation se paie immédiatement, renforçant l’aspect stratégique des échanges et évitant toute sensation d’injustice.

Une fois les mécaniques maîtrisées, Mario Tennis Fever devient encore plus plaisant. Le jeu gagne en fluidité et en lisibilité, tout en conservant une accessibilité qui permet à tous les profils de joueurs de s’amuser. Cette montée en puissance progressive renforce l’envie d’enchaîner les matchs, quel que soit le nombre de participants.

Nos impressions : vivement ! Cette première prise en main nous a laissé une impression très positive. Mario Tennis Fever semble avoir trouvé un équilibre juste entre fun immédiat et profondeur de jeu. Sans chercher la surenchère, le titre parvient à rendre chaque match engageant, tendu et imprévisible jusqu’au dernier point. Si le contenu et le suivi confirment ces sensations sur la durée, cette nouvelle itération pourrait bien s’imposer comme l’un des épisodes les plus plaisants de la série, fidèle à son héritage tout en regardant clairement vers l’avenir.