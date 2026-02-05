Horizon Hunters Gathering : Guerrilla Games présente son prochain jeu, qui part à la chasse d'un nouveau public

Un nouvel Horizon haut en couleur !





Alors que notre attention se portait sur les annonces venant d'être effectuées lors du Nintendo Direct Partner Showcase, Sony Interactive Entertainment en a profité pour annoncer un tout nouveau jeu dans l'univers de Horizon, licence de Guerrilla Games. Difficile de parler de mauvais timing puisque cela fait suite à la publication des résultats trimestriels de Sony ce matin, bien qu'une annonce lors d'un State of Play aurait sans doute renvoyé une image plus assurée vis-à-vis du projet. Après Horizon Zero Dawn (Remastered), Forbidden West, Call of the Mountain en VR et LEGO Horizon Adventures, nous avions découvert en novembre le MMORPG Horizon Steel Frontiers développé par NCSOFT, s'inscrivant dans la continuité visuelle des épisodes principaux, mais pour le moment uniquement prévu sur PC et mobiles...

La raison de ce choix vient peut-être d'être dévoilée avec l'annonce de Horizon Hunters Gathering. Oui, le supposé « Horizon Online » en jeu service dont une vidéo de gameplay et une illustration avaient fuité en janvier 2023 se concrétise enfin et va clairement diviser les joueurs. Sans aller jusqu'à le comparer à Fortnite comme certains, sa direction artistique a de quoi faire penser à des univers comme Wayfinder et Dauntless. Après tout, il n'y a pas besoin de graphismes photoréalistes pour faire un bon jeu.

Présentation de Horizon Hunters Gathering





Le directeur de Guerrilla Games, Jan-Bart Van Beek, a tenu à préciser que le studio va continuer à créer des expériences en solo, car Horizon Hunters Gathering sera centré sur la coopération en nous faisant incarner une variété de chasseurs de machines prédéfinis, dont le roster sera étoffé sur la durée. La cinématique n'en oublie pas pour autant de relier le tout à Aloy et Erend, tout en introduisant ces visages inédits au gré de prouesses acrobatiques et autres compétences les caractérisant, dont Rem, Sun et Axle. Nous pouvons d'ailleurs constater que chacun aura son propre niveau, de quoi motiver à tous les découvrir, surtout qu'ils auront à disposition plusieurs classes, le tout couplé à un système de roguelite.

De plus, il y aura un véritable scénario s'inscrivant dans la continuité des précédents jeux, jouable en solo avec des PNJ ou en coop, nous faisant explorer quatre vastes biomes au lancement, auxquels s'ajoutera un hub sous forme de village. Si vous êtes curieux, il sera possible de participer à un test fermé dès la fin du mois, du moins pour les chanceux sélectionnés. Là encore, le timing questionne, puisque Marathon doit avoir droit à sa bêta ouverte juste avant son lancement début mars... même si la base de joueurs n'est pas forcément la même.

Vous trouverez ci-dessous d'autres détails communiqués sur le PlayStation Blog par le directeur du jeu, Arjan Bak :

Aujourd'hui marque un pas de géant pour Guerrilla en tant que studio, car nous annonçons un nouveau chapitre dans l'univers d'Horizon : Horizon Hunters Gathering. Dès les premières ébauches qui ont façonné le monde d'Horizon, nous rêvions déjà de pouvoir chasser des machines à plusieurs. Avec une petite équipe de chez Guerrilla, dont je faisais partie quand j'étais encore responsable de la création, nous avons commencé à réfléchir à ce que ça pourrait donner. Avec notre expérience sur les titres Killzone en multijoueur et grâce à l'impulsion de Horizon Zero Dawn, nous avons décidé d'ouvrir la franchise Horizon à l'expérience coopérative. Depuis, l'équipe et le jeu n'ont cessé de se développer. À travers les différentes étapes, nous avons poussé au maximum les tests, les correctifs et les améliorations. L'un de mes moments préférés a été notre premier test au sein du studio avec toute l'équipe : un palier spécial où notre vision et tout le travail des différentes disciplines ont finalement abouti à un résultat jouable. C'est toujours éprouvant de partager des versions préliminaires, mais des instants comme ce test ou l'annonce d'aujourd'hui, ça nous fait dire que tout valait le coup. Horizon Hunters Gathering est un jeu d'action coopératif (développé par Guerrilla sur PS5 et PC) dans lequel jusqu'à trois personnes peuvent former une équipe de chasseurs héroïques pour protéger un monde qui subit la menace de dangereuses machines. Les combats sont tactiques, réactifs et fortement axés sur les compétences. Ils se basent sur la précision stratégique des jeux Horizon tout en laissant la place aux dynamiques du jeu en équipe. Horizon Hunters Gathering est centré sur des chasses intenses et rejouables. Aujourd'hui, nous vous dévoilons deux modes de jeu : « Machine Incursion », une mission effrénée où des vagues de machines se déversent depuis des passages souterrains, menées par un boss redoutable ; et « Cauldron Descent », un défi plus long en plusieurs étapes dans lequel des salles en constante évolution poussent les chasseurs à leurs limites, entre rencontres avec des machines brutales et portes cachées qui promettent puissance et récompenses pour les équipes qui sont prêtes à les ouvrir. Les deux modes seront disponibles dans notre phase de test fermé grâce au programme bêta de PlayStation sur PS5 et PC. Nous avons hâte de vous voir vous approprier le jeu pour nous aider à l'améliorer grâce à vos retours. Dans Horizon Hunters Gathering, vous choisissez parmi une sélection de chasseurs aux talents uniques, disposant chacun d'armes et de styles de combat différents au corps à corps ou à distance. Sélectionnez les rôles de chasseurs avec une touche de rogue-lite afin de créer la configuration qui correspond le mieux à votre style et à votre équipe. Ces chasseurs possèdent leurs propres motivations et leurs propres combats personnels qui s'entremêlent dans les nouvelles histoires que nous voulons raconter au sein de l'univers d'Horizon. Le jeu propose une campagne narrative qui introduira de nouveaux mystères, personnages et menaces, mais nous préférons ne pas trop en dévoiler pour l'instant. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que Hunters Gathering sera entièrement canon et que son histoire ne s'arrêtera pas le jour de sa sortie ! Alors que vous traquerez de dangereuses machines dans les contrées sauvages, vous voyagerez à travers divers environnements qui donneront vie à vos missions et à vos histoires. Chaque zone offrira une atmosphère, des défis et des opportunités qui lui sont propres, et que votre équipe pourra explorer et maîtriser en groupe. Entre deux missions, vous retournerez au Refuge des Chasseurs, un lieu de rencontre animé où les joueurs et les joueuses pourront se retrouver, se préparer et célébrer leurs victoires ensemble. Ici, vous pourrez personnaliser votre chasseur ou votre chasseuse, rendre visite à des marchands, améliorer votre équipement et former une équipe pour votre prochaine aventure. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous entamons un voyage que nous espérons poursuivre avec vous. Notre première phase de test fermé à petite échelle arrivera fin février. Vous pouvez vous y inscrire grâce au programme bêta de PlayStation et indiquer votre intérêt pour les futurs tests de Horizon Hunters Gathering sur PC ou PS5. D'ailleurs, Horizon Hunters Gathering prendra en charge le cross-play entre PS5 et PC, en plus de la cross-progression si vous vous connectez et que vous sauvegardez votre partie sur un même compte PlayStation ! Nous en sommes toujours au stade préliminaire, mais nous vous tiendrons régulièrement au courant sur le développement et les annonces concernant les tests de jeu au cours des prochains mois. Pour ne rien manquer des actualités sur ce jeu, nous avons lancé un tout nouveau Discord Horizon Hunters Gathering, alors ne passez pas à côté ! Sur une note plus personnelle, c'est à la fois palpitant et effrayant pour nous. Les jeux en multijoueur ont toujours fait partie de l'ADN de notre studio et c'est aussi dans cet univers que j'ai lancé ma propre carrière. Créer une expérience de chasse en coop dans l'univers d'Horizon, c'est quelque chose que nous envisagions depuis longtemps et nous abordons ce projet avec prudence, ambition et passion. J'espère que ces prochains mois vous donneront un aperçu de l'échelle et de la complexité de ce que nous sommes en train de construire. Ou mieux encore, que vous aurez l'occasion de le découvrir par vous-mêmes lors des phases de test. Au nom de toute l'équipe Guerrilla, merci aux fans, créateurs et créatrices d'Horizon de nous soutenir et de croire en nous. Et bienvenue à nos nouveaux chasseurs et nouvelles chasseuses qui souhaitent nous rejoindre dans cette aventure. Horizon Hunters Gathering vous propose d'affronter des défis ensemble, et ce n'est encore que le début.

