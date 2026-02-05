Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok annoncé sur Switch 2 avec le plein de nouveautés pour tous !

Retour dans les cieux de Zegagrande





Les fans de la licence Granblue Fantasy de Cygames ont eu droit à une très bonne surprise à l'occasion du Nintendo Direct Partner Showcase de ce jeudi. En effet, l'Action-RPG Granblue Fantasy: Relink qui était sorti début 2024 sur PS5, PS4 et PC (Steam), avant d'accueillir du contenu additionnel gratuit au cours des mois suivants, va être porté sur la nouvelle console de la firme de Kyoto, mais pas seulement. Cette version améliorée baptisée Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok est également prévue sur les autres plateformes où l'original est paru, de quoi soulager bien des joueurs désirant profiter des belles nouveautés ayant d'ores et déjà été introduites en vidéo. Alors qu'il vient tout juste de célébrer son 2e anniversaire, le timing a bien été choisi.

Bande-annonce en anglais

Date de sortie, prix et format





Pour commencer, Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok sortira le 9 juillet 2026 et sera commercialisé au prix de 59,99 €. Sur Switch 2, ce sera hélas une Carte clé de jeu, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Les collectionneurs pourront toujours opter pour l'édition PS5 physique, la seule véritablement à ce format. Si vous possédez déjà une copie de l'original, une mise à niveau payante sera proposée, reste à savoir combien cela coûtera.

Une édition spéciale qui coûtera 79,99 € au format numérique est également listée sur la boutique de Valve, regroupant tous les DLC déjà disponibles en plus de la nouvelle version du jeu. Notez qu'un beau collector sera vendu au Japon via le Cystore...

Vidéo japonaise

Le contenu inédit se dévoile





Vous trouverez ci-dessous ce qui est indiqué sur Steam au sujet des nouveautés, attention aux spoilers !

Des intrigues inédites aux nouveaux modes de jeu, Relink se réinvente pour proposer l'expérience ultime du RPG d'action. Embarquez pour de nouvelles aventures Si les plans maléfiques de Lilith l'Astrale ont été déjoués, des vents de changement s'élèvent désormais dans le royaume céleste de Zegagrande... D'étranges créatures appelées « Ragnarions » annoncent la fin des temps, de mystérieux portails appellent les aspirants héros vers un royaume de chaos et le redoutable Beelzebub, aux ailes d'acier, descend sur Zegagrande. Appelez des renforts Au cours de l'aventure, débloquez de puissantes invocations : équipez‑les et déclenchez‑les pour enrichir vos stratégies. Invoquées par Lyria, certaines se laissent contrôler directement. Quand les conditions sont réunies, attendez‑vous à une entrée en scène explosive avec le « Primal Burst », version améliorée du « Chain Burst ». Toujours plus de contenus et de défis Affrontez des quêtes coopératives avec des boss de plus en plus coriaces.

Entrez dans le Néant chaotique, un mode solo rempli d'obstacles imprévisibles et de pouvoirs énigmatiques.

rempli d'obstacles imprévisibles et de pouvoirs énigmatiques. Utilisez les invocations pour plus d'options tactiques en combat. Grâce à toutes ces nouveautés, l'aventure se poursuit bien au-delà de l'histoire principale, sous les cieux infinis de Relink !



Jouez sans frontières Le mode coopératif en ligne à quatre de Relink devient encore plus captivant avec le jeu inter-plateforme !

Si la vidéo met bien en avant Sandalphon, Seofon et Tweyen, elle introduit également d'autres visages familiers, même pour ceux ne jouant pas au gacha, puisqu'ils sont déjà présents dans GBVS Rising. Les membres de Society que sont Eustace et Beatrix pourront donc être incarnés, de même que deux des antagonistes de l'aventure principale, Gallanza et Maglielle ! Et, oui, Bub va lui aussi s'inviter et fera office de boss, tandis qu'une roulette bien familière est également aperçue.

Vous trouverez en page suivante quelques visuels.

Une présentation pour tout savoir des nouveautés





Non content de son apparition lors du Direct de Nintendo, Cygames va diffuser un showcase spécial de 16 minutes dédié à Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok cette nuit à 3h00, que vous pourrez suivre et surtout revoir ci-dessous, l'horaire n'étant clairement pas à l'avantage de l'Europe. Nous ferons le point par la suite.

Actuellement, Granblue Fantasy: Relink est vendu à seulement 37,19 € chez Gamesplanet.