PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en octobre 2025 dévoilés, place à l'horreur

Les abonnés Extra et/ou Premium du PlayStation Plus ont eu de quoi faire ces derniers mois, même s'il n'y avait pas vraiment de grosses productions parmi les jeux ajoutés aux Catalogues des Jeux et des Classiques en septembre. Ce n'était que partie remise, car il y aura notamment deux belles têtes d'affiche pour ce mois d'octobre, pile à temps pour célébrer Halloween et se faire peur. En effet, le remake de Silent Hill 2 et le remaster d'Until Dawn sortis l'an dernier vont être proposés ! En termes de titre rétro, pas de surprise avec Tekken 3, puisque nous avions appris son arrivée en cette fin d'année lors du dernier State of Play.

La liste des ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium en octobre 2025





Les 8 jeux listés ci-dessous seront disponibles à compter de la semaine prochaine, le mardi 21 octobre.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Silent Hill 2 (PS5)

Until Dawn (PS5)

V Rising (PS5)

Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)

Poppy Playtime: Chapitre 1 (PS5, PS4)

As Dusk Falls (PS5, PS4)

Wizard with a Gun | PS5 PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Tekken 3 (PS1)

