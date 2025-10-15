Actualité
PlayStation Plus logo 29 03 2022

PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en octobre 2025 dévoilés, place à l'horreur

par
Source: PlayStation

Des survival-horror et un classique de la baston seront notamment au menu de ce mois-ci.

Halloween à l'horizon

Les abonnés Extra et/ou Premium du PlayStation Plus ont eu de quoi faire ces derniers mois, même s'il n'y avait pas vraiment de grosses productions parmi les jeux ajoutés aux Catalogues des Jeux et des Classiques en septembre. Ce n'était que partie remise, car il y aura notamment deux belles têtes d'affiche pour ce mois d'octobre, pile à temps pour célébrer Halloween et se faire peur. En effet, le remake de Silent Hill 2 et le remaster d'Until Dawn sortis l'an dernier vont être proposés ! En termes de titre rétro, pas de surprise avec Tekken 3, puisque nous avions appris son arrivée en cette fin d'année lors du dernier State of Play.

PlayStation Plus Extra Premium octobre 2025

La liste des ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium en octobre 2025

Les 8 jeux listés ci-dessous seront disponibles à compter de la semaine prochaine, le mardi 21 octobre.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux

  • Silent Hill 2 (PS5)
  • Until Dawn (PS5)
  • V Rising (PS5)
  • Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)
  • Poppy Playtime: Chapitre 1 (PS5, PS4)
  • As Dusk Falls (PS5, PS4)
  • Wizard with a Gun | PS5

PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques

  • Tekken 3 (PS1)

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi : PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en octobre 2025 dévoilé et de futurs ajouts aux formules Extra et Premium

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Mots-clés
PlayStation Plus PS+ Liste Ajouts Octobre 2025 Extra Premium Vidéo PS5 PS4 PS1

