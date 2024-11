TEST Until Dawn : que vaut la version PS5 Pro ?

Until Dawn a droit à sa version remastérisée pour PC et PlayStation 5 il y a quelques semaines. Le jeu de Supermassive Games s’est payé un joli lifting grâce à Ballistic Moon et l’Unreal Engine 5, mais le titre n’a pas fait l’unanimité. Until Dawn a quand même eu droit tout récemment à une mise à jour pour rajouter un mode Performance sur PlayStation 5 et bien sûr à son patch pour PS5 Pro. Sur PlayStation 5, Until Dawn propose des modes Qualité et Fluidité, respectivement à 30 et 60 fps. La version PS5 Pro est elle aussi en 1.06 avec ces deux modes de rendu, que vaut-elle ?

C’est aux joueurs de choisir entre une qualité d’image accrue à 30 fps, ou un framerate plus fluide à 60 fps en se privant d’un rendu optimal.



Nous retrouvons donc les modes Qualité et Fluidité sur PS5 Pro… qui se valent du côté des graphismes. Bien évidemment, le mode Qualité est visuellement impressionnant, les graphismes sont somptueux avec l’UE5, le rendu est de haute qualité avec des textures fines et détaillées, l’éclairage nous met dans l’ambiance dès les premières minutes de l’aventure, c’est beau… mais à 30 fps. Ce qui, pour une fois, n'est pas trop dérangeant pour un jeu aussi cinématographique. Au contraire des animations rigides des personnages, mais ça, la puissance de la PS5 Pro n'y peut rien.

Le mode Fluidité fait passer le framerate à 60 fps, c’est bien plus fluide, surtout lorsqu’il faut bouger la caméra dans tous les sens, ce qui arrive rarement dans Until Dawn. Du côté des graphismes, c’est un poil moins beau, l’image est plus claire, les ombres moins fines, les textures moins détaillées, mais c’est vraiment léger, il faut vraiment s’attarder sur chaque élément pour voir la différence, mais elle est bien là. Comme le jeu mise beaucoup sur son atmosphère et sa mise en scène, avoir les meilleurs graphismes est quand même un avantage.

Sur PS5 Pro, Until Dawn ne révolutionne rien, il propose les deux mêmes modes que sur PlayStation 5 (et prochainement sur PC), c’est aux joueurs de choisir entre une qualité d’image accrue à 30 fps, ou un framerate plus fluide à 60 fps en se privant d’un rendu optimal, mais qui reste très beau. Sauf que, dans un jeu comme Until Dawn, le 30 fps n’est pas si dérangeant, mais au moins, les deux modes sont proposés, tout le monde y trouvera son compte.

