CINEMA : Super Mario Galaxy Le Film, le design de Yoshi et d'autres détails en fuite via... des cookies !

Des fuites pour le second film du plombier moustachu





Après avoir découvert le Royaume Champignon (entre autres) et toutes ses étrangetés dans Super Mario Bros. Le Film, la prochaine aventure de la star de Nintendo l'emmènera carrément dans l'espace puisqu'Illumination est actuellement à l'œuvre sur une suite nommée Super Mario Galaxy Le Film. C'est en septembre dernier que ce titre a été officialisé au travers d'un premier teaser ne montrant hélas rien de bien surprenant. Si la rumeur veut qu'une véritable bande-annonce soit diffusée très prochainement, c'est d'une tout autre manière que nous découvrons à présent de nouveaux éléments visuels du long-métrage. Comme partagé sur les réseaux par Wario64, une boutique en ligne a d'ores et déjà publié la fiche d'une boîte de cookies par comme les autres de la marque Pillsbury... en forme d'œufs de Yoshi ! C'est d'autant plus amusant qu'un jeu Yoshi's Cookie existe, sorti dès 1992 sur NES, Game Boy puis SNES.

Yoshi, Mario et... Bowser Jr. ?





Nous passerons les détails sur ces drôles de biscuits, car ce sont bien sûr les visuels faisant la promotion du film qui nous intéressent. À l'avant, nous y retrouvons Mario dans une pose rappelant évidemment la jaquette du premier Super Mario Galaxy et ce bon vieux Yoshi qui est donc au passage officialisé. Pas de surprise de ce côté puisque son œuf était apparu lors de la scène post-crédits de Super Mario Bros. Le Film. Malgré la résolution de l'image, le niveau de détail est déjà remarquable, les fans apprécieront. Par ailleurs, un troisième élément est présent dans cette étendue cosmique, une gigantesque station spatiale ressemblant à l'Observatoire de la comète où réside Harmonie.

Au dos de l'emballage, nous en avons un meilleur aperçu, ainsi qu'une autre illustration de ce duo en devenir, cette fois tout droit inspirée de Super Mario Galaxy 2. Un petit jeu est aussi présent, qui nous montre des astres et un graffiti représentant... Bowser Jr. ! Nous savions déjà que son papounet serait de retour et il ne sera donc pas seul.

Pour rappel, Super Mario Galaxy Le Film sortira en avril 2026 à travers le monde et un jeu Yoshi and the Mysterious Book est également attendu au printemps sur Switch 2. Le Blu-ray 4K UHD de Super Mario Bros. Le Film est quant à lui vendu 14,99 € chez Leclerc, sur Amazon et à la Fnac.

