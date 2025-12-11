Monster Hunter Wilds : la 4e mise à jour gratuite sera la dernière, avec une ultime créature prévue pour début 2026

Date de sortie et bande-annonce pour la Grande mise à jour 4





C'est finalement ce jeudi matin qu'a été mis en ligne le Monster Hunter Showcase de ce mois de décembre, reporté à la suite du récent séisme survenu au Japon. Le choix d'une diffusion en amont des Game Awards peut évidemment laisser songeur en ce qui concerne Monster Hunter Wilds, car la Grande mise à jour 4 prévue pour le 16 décembre sera la dernière. En effet, aucune autre vague d'ajouts de ce type n'est prévue, malgré quelques détails sur ce qui attend les joueurs au début de l'année 2026 afin notamment d'améliorer le jeu. La communauté s'attend évidemment à ce qu'une extension sorte l'an prochain comme pour World (Iceborne) et Rise (Sunbreak), ce serait donc le moment idéal pour la révéler.

Un point sur les nouveautés de fin 2025





La vedette de cette mise à jour 1.04, ce sera comme prévu le Gogmazios de MH4U, qui s'est réveillé sous la grande forge d'Azuz. Pour en venir à bout, il faudra former un groupe de huit composé de quatre joueurs (RC 100) et tout autant de Chasseurs de soutien (PNJ), dont Nadia et Laurent Fabius. Une version permanente et répétable de la quête sera également disponible. Ses matériaux serviront à améliorer les armes Artian de rareté 8 en Artian Gogma, qui conserveront leur bonus d'origine tout en gagnant un talent bonus et un de groupe, toutes deux aléatoires. Si ils ne vous conviennent pas, un matériau pourra les réinitialiser via le système de renforcement. Les autres bonus seront également rectifiables.

Pour Noël, c'est un Jin Dahaad alpha suprême qui vous attendra au pied du sapin dès le 24 décembre au travers d'une Quête Défi libre permanente, dont les matériaux serviront à forger des sets d'armure Gamma. De plus, une fonctionnalité baptisée Transcendance va être ajoutée, servant à augmenter le niveau maximum des armures et leurs emplacements de joyaux pour les pièces de rareté 5 et 6.

Il y aura également de nouvelles quêtes optionnelles contre des créatures 9★ offrant des plaques spéciales pour décorer le profil, ainsi que des Exercices de chasse face à des monstres alpha 9★. Enfin, le nombre de Chasseurs de soutien va augmenter avec l'ajout de Griffin (Grande épée) et Nuée / Nightmist (Fusarbalète léger). Quatre poses de précédents jeux seront elles offertes, de même que deux coupons de personnalisation (un pour l'avatar, l'autre pour notre Palico) - faire payer pour cela en temps normal est toujours aussi discutable comme pratique -, tandis que des contenus téléchargeables payants sortiront également (emotes, coiffures, accessoires), dont le Pack DLC cosmétique 4 de l'édition Premium Deluxe.

Enfin, le Festival de la concorde : Chant des lumières débutera le vendredi 19 décembre et sera disponible jusqu'au mercredi 14 janvier 2026. De nombreux visuels illustrant tout cela sont à retrouver en page suivante.

Des améliorations et un contenu léger pour début 2026





Dans le courant du mois de janvier, un patch de stabilité et performances va être déployé sur PC (Steam), incluant entre autres des préréglages et améliorations.

En février, l'Arkveld alpha suprême sera ajouté via la mise à jour 1.041, de même que les designs vainqueurs du concours de création d'armes et de pendentifs. Il y aura également une collaboration Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection pour sa sortie le 13 mars, donnant accès à une armure Palico inspirée du personnage de Rudy et un pendentif. Les joueurs d'Amérique du Sud bénéficieront au passage d'un doublage local en espagnol.

Actuellement, Monster Hunter Wilds est vendu 62,99 € chez Gamesplanet sur PC et 48,99 € chez Cdiscount sur PS5.