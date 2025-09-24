Monster Hunter Wilds : le plein de détails pour la collaboration FFXIV, un dragon ancien de MH4U déjà officialisé pour la 4e mise à jour gratuite

Date de sortie et nouvelle bande-annonce pour la Grande mise à jour 3





Capcom et Square Enix nous avaient surpris le mois dernier lors de la gamescom Opening Night Live 2025 en annonçant une double collaboration entre Monster Hunter Wilds et Final Fantasy XIV. Le Capcom Online Program pour le TGS 2025 a évidemment servi à nous en donner des nouvelles puisque la Grande mise à jour 3 est attendue en début de semaine prochaine, le lundi 29 septembre. Un trailer inédit a donc été posté, qui met en scène les éléments du MMORPG que nous retrouverons d'ici quelques jours en jeu, mais pas seulement.

Un point sur les nouveautés





Outre Oméga Planetikos, dont nous découvrons plus en détail les offensives utilisant des mécaniques de FFXIV, et Alpha, les fans de la licence de Square Enix vont pouvoir obtenir un ensemble d'armure inspiré par le Chevalier Noir (Bale α) et endosser ce rôle en activant la compétence Ténèbres intérieures donnant accès la capacité Nuit noirissime, ainsi que l'épée Porteuse d'ombre disposant d'une compétence d'arme exclusive. Plus surprenant, le Pictomancien sera également du voyage avec ses magies picturales comme Picto Pompon, utilisables grâce au port d'un cristal. Plus amusant, il sera possible de prendre la pose du pampa et bien d'autres récompenses.

Les joueurs préférant s'en tenir à l'univers de MH devront patienter jusqu'au 22 octobre avant que ne soit ajouté le Nu Udra alpha suprême et que ne débute le Festival de la concorde : Veillée des rêves. Des Quêtes Évènement sont aussi prévues, permettant d'obtenir des matériaux Artian de rareté 8, mais aussi une Quête Défi à durée limitée face au Seregios. En parallèle, Capcom ne va pas manquer de mettre en vente tout un tas de DLC supplémentaires, dont le Pack DLC cosmétique 3 inclus dans l'édition Premium Deluxe et proposant des animations de fin de quête. Il y en aura même des gratuits pour des emotes qualifiées de nostalgiques.

Déjà du teasing pour la Grande mise à jour 4





Enfin, pour ne pas trop froisser la communauté et lui donner du grain à moudre, un teaser de ce qui arrive en décembre a été montré. Chaud devant, car le dragon ancien qu'est le Gogmazios de Monster Hunter 4 Ultimate viendra déchaîner sa colère ! Outre un évènement saisonnier et des améliorations diverses, nous pouvons également attendre du contenu endgame, reste à savoir quelle forme il prendra.

Pour ne pas changer, vous trouverez de nombreux visuels de ces nouveautés en page suivante. Monster Hunter Wilds est actuellement vendu dès 54,49 € chez Cdiscount et 58,99 € à la Fnac sur consoles, et 62,99 € chez Gamesplanet sur PC.