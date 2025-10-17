Razer : retour dans les années 90 avec la collection Phantom White

Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs, annonce aujourd'hui l'élargissement de sa collection Phantom avec l'arrivée d'un nouveau design : le Phantom White, une nouvelle couleur translucide et élégante qui apporte une touche rétrofuturiste aux setups gaming actuels.

Dévoilée en juin 2025, la collection Phantom a redéfini les codes du gaming avec son design translucide, son architecture interne soignée et l'intégration immersive de la technologie Razer Chroma RGB. Chaque pièce de la collection est conçue pour être admirée sous tous les angles, telle une œuvre d'art. L'idéal pour les passionnés qui pensent leur setup dans le moindre détail.

Fidèle à cette philosophie, la collection Phantom White mêle esprit rétro et minimalisme moderne pour redéfinir l'expérience visuelle des accessoires translucides. Pour la première fois, la gamme s'invite dans l'univers du jeu mobile en incluant l'édition Phantom White de la Razer Kishi V3. L'occasion parfaite pour redécouvrir ses titres préférés dans une expérience nomade avec une manette au look rétro.

Une synergie entre rétrofuturisme et précision





Plus qu'un nouveau coloris, la collection Phantom White est une véritable évolution de design. Inspirée par l'essor du rétrogaming et des setups minimalistes, cette collection est une ode à la translucidité et à l'éclat du RGB.

Chaque élément de la collection Phantom White a été méticuleusement conçu pour offrir :

Un châssis translucide qui révèle les structures internes tout en amplifiant les effets RGB.

qui révèle les structures internes tout en amplifiant les effets RGB. Des composants aux couleurs unies pour assurer une cohérence visuelle entre tous les matériaux.

pour assurer une cohérence visuelle entre tous les matériaux. Un agencement des composants repensé pour sublimer le design, tout en préservant des performances optimales.

Que ce soit sur le bureau ou en déplacement, la collection élève l'expérience de jeu avec un style intemporel et futuriste.

Des accessoires de jeu qui brillent de toute part





Chaque périphérique de cette collection Phantom White allie des performances de pointe à un design rétro élégant, qui amplifie la diffusion des effets RGB.

La Razer Basilisk V3 Pro 35K – Phantom White Edition : une souris gaming haute performance dotée d'une coque translucide, d'un éclairage Chroma sous-jacent intégral à 12 zones, d'une forme ergonomique et d'une précision optimale pour les jeux compétitifs.

: une souris gaming haute performance dotée d'une coque translucide, d'un éclairage Chroma sous-jacent intégral à 12 zones, d'une forme ergonomique et d'une précision optimale pour les jeux compétitifs. Le Razer BlackWidow V4 75 % – Phantom White Edition : un clavier mécanique remplaçable à chaud et équipé de touches translucides pour une diffusion optimale des effets RGB. Il conjugue un design maîtrisé avec une pléthore de fonctionnalités.

: un clavier mécanique remplaçable à chaud et équipé de touches translucides pour une diffusion optimale des effets RGB. Il conjugue un design maîtrisé avec une pléthore de fonctionnalités. Le Razer Barracuda X Chroma – Phantom White Edition : un casque sans fil léger au design translucide unique, sublimé par un éclairage RGB personnalisable sur 6 zones, qui offre un son immersif.

: un casque sans fil léger au design translucide unique, sublimé par un éclairage RGB personnalisable sur 6 zones, qui offre un son immersif. Le Razer Firefly V2 Pro – Phantom White Edition : le tout premier tapis de souris entièrement éclairé par des effets RGB au monde se dote désormais d'une surface supérieure translucide, révélant ses circuits pour un look unique.

: le tout premier tapis de souris entièrement éclairé par des effets RGB au monde se dote désormais d'une surface supérieure translucide, révélant ses circuits pour un look unique. La Razer Kishi V3 – Phantom White Edition : cette manette est la solution idéale pour une expérience de jeu nomade fluide, jouer sur son PC, ou encore streamer ses titres PC directement sur son appareil mobile. Son design rétro s'accorde parfaitement avec la possibilité de rejouer à ses titres favoris, où que l'on soit.

Parfaite pour les fêtes de fin d'année





À l'approche des fêtes de fin d'année, la collection Phantom White s'impose comme le cadeau idéal pour les gamers qui souhaitent optimiser leur installation. Entre polyvalence, performance et style unique, les accessoires de cette collection deviendront rapidement les pièces maîtresses du setup.

Prix et disponibilité