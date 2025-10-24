Razer voit vert avec la collection Esports Green

Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs, a dévoilé la collection Esports Green, un nouveau coloris audacieux pour ses périphériques haut de gamme taillés pour la compétition. Plébiscités par les plus grands athlètes de la scène esport sur des titres emblématiques tels que VALORANT, Counter-Strike 2 (CS2), Call of Duty ou Street Fighter, ces produits se déclinent désormais dans le vert iconique de Razer, affirmant plus que jamais leur statut d'équipement de champions.

Ce lancement célèbre le vert emblématique 802 C de Razer, le code couleur Pantone officiel qui incarne l'identité visuelle unique de la marque. Véritable symbole dans l'univers du gaming, le 802 C reflète l'identité de Razer et son empreinte durable sur la scène esport de haut niveau. La collection Esports Green marque un nouveau chapitre dans l'engagement de la marque, porté par l'excellence, l'esprit de compétition et la volonté de rassembler une communauté animée par une même passion. Jeffrey Chau, Global Director of Esports chez Razer, déclare :

Notre collaboration avec les joueurs professionnels va bien au-delà du simple soutien : nous partageons une aventure commune dédiée à la création et à la performance. Chaque pièce de cette collection est le fruit d'un savoir-faire partagé par des athlètes esport d'exception, qui incarnent l'esprit de compétition au quotidien. Grâce à leurs retours, nous façonnons des équipements qui donnent aux joueurs les moyens de repousser leurs limites et de décrocher la victoire.

Obtenir une teinte verte 802 C, uniforme sur une large variété de matériaux, a représenté un défi technique majeur. Les propriétés d'absorption et de réflexion des métaux, plastiques et textiles ont nécessité de multiples ajustements pour assurer un vert éclatant, homogène et fidèle au code couleur de la marque sur l'ensemble des surfaces.

Plus qu'un nouveau coloris, c'est l'ADN de Razer qui s'exprime à travers cette cohérence. En unifiant son identité visuelle sur l'ensemble des produits, Razer signe une collection reconnaissable au premier regard, fédère sa communauté et affirme son héritage dans l'esport.

La collection Esports Green réunit les périphériques les plus performants pour la compétition de la marque sous une finition iconique. Elle incarne la performance, un savoir-faire inégalé et une quête constante de l'excellence : des valeurs partagées par les champions du monde entier.

La collection inclut :

La Viper V3 Pro - Édition Esports Green : c'est la souris la plus utilisée par les joueurs pros depuis décembre 2024, selon ProSettings.net. Conçue pour des champions tels que Faker, quintuple champion du monde de League of Legends , elle mise sur un poids plume de 54 g, sur la technologie HyperPolling 8000 Hz et sur un capteur Focus Pro 35K pour offrir des performances exceptionnelles.

: c'est la souris la plus utilisée par les joueurs pros depuis décembre 2024, selon ProSettings.net. Conçue pour des champions tels que Faker, quintuple champion du monde de , elle mise sur un poids plume de 54 g, sur la technologie HyperPolling 8000 Hz et sur un capteur Focus Pro 35K pour offrir des performances exceptionnelles. La DeathAdder V4 Pro - Édition Esports Green : conçue en étroite collaboration avec Niko, la légende de Counter-Strike 2 , cette souris ergonomique s'est imposée comme la référence de la scène compétitive du jeu, selon ProSettings.net. Elle offre une ergonomie et une précision optimales pour les parties compétitives.

: conçue en étroite collaboration avec Niko, la légende de , cette souris ergonomique s'est imposée comme la référence de la scène compétitive du jeu, selon ProSettings.net. Elle offre une ergonomie et une précision optimales pour les parties compétitives. Le Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz - Édition Esports Green : salué pour sa polyvalence et sa conception soignée, ce clavier est doté du mode Rapid Trigger, d'une course d'activation allant jusqu'à 0,1 mm ainsi que de la technologie HyperPolling 8kHz pour des performances analogiques de pointe. C'est un allié de choix pour les FPS.

: salué pour sa polyvalence et sa conception soignée, ce clavier est doté du mode Rapid Trigger, d'une course d'activation allant jusqu'à 0,1 mm ainsi que de la technologie HyperPolling 8kHz pour des performances analogiques de pointe. C'est un allié de choix pour les FPS. Le BlackShark V3 Pro (PC) - Édition Esports Green : il s'agit de la nouvelle génération du casque le plus utilisé par des athlètes de haut niveau, selon ProSettings.net. Équipé d'une réduction active hybride du bruit (ANC) pour une immersion totale, d'une latence ultra-faible de 10 ms et d'un son réaliste et précis, il offre un avantage décisif pendant les parties les plus intenses.

: il s'agit de la nouvelle génération du casque le plus utilisé par des athlètes de haut niveau, selon ProSettings.net. Équipé d'une réduction active hybride du bruit (ANC) pour une immersion totale, d'une latence ultra-faible de 10 ms et d'un son réaliste et précis, il offre un avantage décisif pendant les parties les plus intenses. Le BlackShark V3 Pro (Xbox) - Édition Esports Green : optimisé pour la compétition sur console, il offre un son immersif et une isolation phonique sans faille pour assurer dans les moments décisifs.

: optimisé pour la compétition sur console, il offre un son immersif et une isolation phonique sans faille pour assurer dans les moments décisifs. La Wolverine V3 Pro (PC/Xbox) - Édition Esports Green : ses boutons d'action méca-tactiles, ses gâchettes dotées de clic de souris et ses joysticks équipés de capteurs à effet Hall assurent précision et durabilité pour dominer ses parties.

: ses boutons d'action méca-tactiles, ses gâchettes dotées de clic de souris et ses joysticks équipés de capteurs à effet Hall assurent précision et durabilité pour dominer ses parties. La Wolverine V3 Pro 8K pour PC - Édition Esports Green : la manette intègre un taux de rapport de 8 000 Hz, qui assure un temps de réponse faible pour enchaîner les parties compétitives à un rythme effréné.

: la manette intègre un taux de rapport de 8 000 Hz, qui assure un temps de réponse faible pour enchaîner les parties compétitives à un rythme effréné. La Raiju V3 Pro (PlayStation) - Édition Esports Green : entre la précision de ses joysticks analogiques TMR (Tension Magnetic Resistance), la réactivité de ses gâchettes ajustables selon les styles de jeu et ses profils personnalisables, cette manette garantit des performances optimales sur PlayStation.

: entre la précision de ses joysticks analogiques TMR (Tension Magnetic Resistance), la réactivité de ses gâchettes ajustables selon les styles de jeu et ses profils personnalisables, cette manette garantit des performances optimales sur PlayStation. Le Kitsune - Édition Esports Green : toujours prêt pour la compétition, ce stick arcade leverless haut de gamme enchante les meilleurs joueurs de Street Fighter et de Tekken grâce à ses switches optiques d'une précision redoutable.

La collection Esports Green est composée de références reconnues par des joueurs pros comme des figures emblématiques de l'industrie. Elle séduit par sa réactivité exceptionnelle, sa qualité de fabrication irréprochable et la régularité de ses performances. Cette reconnaissance confirme la position de Razer comme une référence incontournable pour les compétiteurs les plus exigeants.

La collection Esports Green marque une nouvelle étape dans l'aventure de Razer sur la scène esport, qui continue de prendre de l'ampleur et d'évoluer. Avec son lancement, Razer réaffirme sa volonté d'accompagner les étoiles montantes de l'esport avec des périphériques qui incarnent leur ambition, leur identité et leur soif de victoire.

Razer Viper V3 Pro – Édition Esports Green : 179,99 € ;

Razer DeathAdder V4 Pro – Édition Esports Green : 189,99 € ;

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz – Édition Esports Green : 269,99 € (Bientôt disponible) ;

Razer BlackShark V3 Pro (PC) – Édition Esports Green : 279,99 € ;

Razer BlackShark V3 Pro (Xbox) – Édition Esports Green : 279,99 € ;

Razer Wolverine V3 Pro (PC/Xbox) – Édition Esports Green : 229,99 € ;

Razer Wolverine V3 Pro 8K pour PC – Édition Esports Green : 209,99 € ;

Razer Raiju V3 Pro – Édition Esports Green : 219,99 € ;

Razer Kitsune – Édition Esports Green : 359,99 €.

