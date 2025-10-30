Razer dévoile la collection Dragon Lore (Counter-Strike 2)

Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs, s'est associée à Valve pour créer la collection Razer - Counter-Strike 2 : le mythique skin de la Dragon Lore prend vie à travers une sélection d'équipements Razer haut de gamme conçus pour la compétition. Symbole de puissance et de rareté, la Dragon Lore compte parmi les skins les plus emblématiques de l'histoire de Counter-Strike. Aujourd'hui, elle s'affranchit du monde virtuel pour sublimer une gamme de périphériques conçus pour accompagner les joueurs jusqu'au plus haut niveau.

La collection unit l'héritage de Counter-Strike, forgé sur la scène esport, à la précision des accessoires Razer pour un équilibre parfait entre style et performance. Addie Tan, Global Head of Lifestyle Division chez Razer, déclare :

La Dragon Lore n'est pas qu'un skin, elle incarne l'héritage de Counter-Strike. Depuis plus de deux décennies, Counter-Strike façonne l'univers des jeux de tir compétitifs à la première personne. La collection donne vie au design emblématique de la Dragon Lore, rendant hommage à l'histoire de Counter-Strike, à sa communauté et aux champions de demain. Transposée sur nos équipements primés, la collection combine style et performance pour propulser les prochaines étoiles montantes de la scène esport.

Invoquez la Dragon Lore





Pensée pour le jeu compétitif et dotée d'un style incomparable, la collection Razer - Counter-Strike 2 invoque la Dragon Lore sur une sélection d'équipements haut de gamme incluant :

Razer BlackShark V3 Pro – Édition Counter-Strike 2





Entre son micro HyperClear Super Wideband et ses profils audio CS2 optimisés par des pros, ce casque gaming sans fil pour PC offre une captation remarquable des sons et une réduction du bruit qui permet de bloquer les éventuelles distractions. Cette évolution du casque le plus utilisé par les joueurs pros, selon ProSettings.net, délivre un son cristallin, un confort de tous les instants et une isolation phonique sans faille.

Razer Huntsman V3 Pro TKL – Édition Counter-Strike 2





Dominez vos parties avec le clavier gaming le plus utilisé sur la scène esport en 2024, selon ProSettings.net. Il est doté de switches optiques analogiques Razer de 2ᵉ génération, avec une course d'activation ajustable de 0,1 à 4,0 mm, ainsi que du mode Rapid Trigger qui garantit une précision et une réactivité inégalées.

Razer Viper V3 Pro – Édition Counter-Strike 2





Grande favorite des joueurs pros depuis décembre 2024 selon ProSettings.net, la Viper V3 Pro est une souris gaming sans fil symétrique qui ne pèse que 54 g. Elle fusionne un équilibre optimal, un polling rate de 8 000 Hz, un capteur optique Focus Pro 35K de 2ᵉ génération et des switches optiques de 3ᵉ génération pour assurer des mouvements fluides et rapides. C'est une alliée tout indiquée pour enchaîner les headshots et les flickshots.

Razer Gigantus V2 – Large – Édition Counter-Strike 2





Perfectionnez votre aim grâce à un tapis de souris souple qui offre des mouvements fluides et un contrôle total.

Parfaite pour briller dans les moments clutchs, auprès des collectionneurs ou des fans de longue date de Counter-Strike, la collection Razer - Counter-Strike 2 donne vie au Dragon Lore à travers des périphériques taillés pour la victoire.

Prix et disponibilité

Lire aussi : Razer lance ses claviers Huntsman V3 Pro 8KHz