Dragon Ball FighterZ de retour avec une belle mise à jour et un guerrier inédit !

DBFZ de retour en force !





Vous le savez peut-être, c'est en cette fin de semaine qu'a lieu l'EVO France 2025 à Nice, une grande première qui vient ajouter un troisième évènement en plus de ceux de Las Vegas et du Japon. Parmi les compétitions de ce samedi se trouve le top 8 sur Dragon Ball FighterZ, un jeu toujours aussi populaire malgré son âge. Eh oui, il est pour rappel sorti en janvier 2018 sur PS4, Xbox One et PC, avant de bénéficier d'un portage sur Switch. Et ce n'est que l'an dernier que les versions PS5 et Xbox Series X|S sont finalement parues, avec l'ajout du rollback netcode au passage. Nous n'en attendions plus rien en termes de nouveautés après tout ce temps, surtout que l'ajout de C-21 (blouse de laboratoire) remonte à 2022. Bandai Namco a donc surpris tout le monde avec ses annonces !

Plusieurs nouveautés en approche





Une mise à jour d'équilibrage a donc été dévoilée et sera disponible pas plus tard que demain, dimanche 12 octobre. Tout le roster a été actualisé, de quoi pimenter les futures compétitions avec un peu de changement, et la vidéo met en avant le fait que le Z-Reflect pourra changer l'issue du combat avec plus de profondeur stratégique, à voir ce qui change concrètement puisque la mécanique n'est pas nouvelle.

Mais ce n'est pas tout, car un combattant supplémentaire va être ajouté ! L'éditeur ne va décidément pas laisser un seul de ses jeux sans contenu lié à DAIMA puisque Gokû SSJ4 sous sa forme adulte sera disponible au printemps 2026. Reste à savoir si cela va ouvrir la porte à d'autres DLC ou si cette fois ce sera le clap de fin.

Une compétition au sommet





Enfin, ce sont des joueurs de renom qui vont s'affronter lors du Dragon Ball FighterZ Masters Showdown les 18 et 19 avril 2026 à Los Angeles dans le cadre de la Battle Hour 2026. GO1, Hikari, SonicFox, Wawa, Wade et Yasha feront partie des « légendes » présentes, en plus du vainqueur de l'actuelle compétition à l'EVO France et des qualifiés directement sur place. Un dernier baroud d'honneur avant de passer à autre chose ?

Actuellement, la version PS5 de Dragon Ball FighterZ est vendue 17,79 € chez Cdiscount et Leclerc.