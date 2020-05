Dragon Ball FighterZ : une mise à jour 1.23 disponible avec du neuf pour les Tournois et les Combats d'Arène

C'est demain que sera disponible Gokû Ultra Instinct pour les acheteurs du FighterZ Pass 3, avec deux jours d'accès anticipé sur la sortie du DLC seul. Pour bien préparer le terrain, Dragon Ball FighterZ bénéficie d'une mise à jour le passant en version 1.23 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

Elle apporte bien évidemment les données du personnage, mais pas que. Elle introduit un système d'ami favori, améliore la Carte du Joueur, apporte des objets inédits dans la boutique, amène quelques changements pour les Tournois et les Combats d'Arène et plus encore. Le changelog complet du patch est visible ci-dessous.

Dragon Ball FighterZ 23 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 23€.

Doit être acheté séparément

Améliorations apportées aux fonctionnalités suivantes : Les joueurs peuvent désormais ajouter d'autres joueurs de leur liste d'amis en tant que favori (trois maximum).



Les joueurs peuvent voir les informations de leurs joueurs favoris, comme leur pays, leur dernier lobbie et la durée de leur dernière connexion au lobbie.



Les informations ci-dessus seront affichées une fois que les joueurs favoris se connecteront au jeu. (L'info ne sera pas affichée si ces joueurs ont choisi de ne pas la rendre publique)

Améliorations apportées à la Carte du Joueur :

Les joueurs peuvent maintenant choisir comment leur Carte du Joueur est affichée sur l'écran VS.



Ajout de nouvelles informations à la Carte du Joueur.

Ajout d'une nouvelle fonctionnalité à la boutique :

Les joueurs peuvent désormais dépenser des Zeni et Pièces Z pour acheter une variété de nouveaux objets.

Améliorations apportées à la fonction de message prédéfinie :

La catégorie « Enregistré » a été ajoutée et il est désormais plus facile de trouver des expressions fréquemment utilisées.



Les messages prédéfinis et les tampons Z peuvent désormais être envoyés à toutes les régions en dehors du lobby actuel.

Améliorations apportées au mode Tournoi :

Réduction du nombre minimum de joueurs requis pour les tournois FighterZ et les tournois personnalisés de 12 à 4.



Modifications apportées aux étoiles obtenues lors des tours préliminaires. Les joueurs gagneront désormais plus d'étoiles en fonction du nombre de victoires consécutives qu'ils ont.



Lorsque le temps restant pour les tours préliminaires est bas, les joueurs se battront dans des matchs très rapides.



Ajout de nouvelles règles spéciales.

Améliorations apportées aux Combats d'Arène :

Les joueurs peuvent désormais sélectionner un adversaire lorsqu'ils rejoignent un Combat d'Arène.



Les joueurs peuvent désormais utiliser des règles spéciales pendant les matchs.

Les titres peuvent désormais être affichés dans les matchs en ligne.

Correction de problèmes liés au gameplay.

Données des replays mis à jour (les données des replays des anciennes versions ne peuvent pas être lues).

Amélioration des performances et de la stabilité du jeu.

Lire aussi : Dragon Ball FighterZ : une vidéo du Dramatic Finish et du gameplay de Gokû Ultra Instinct en fuite