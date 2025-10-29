JCC Pokémon Pocket : l'utilité du Ticket avenir enfin dévoilée, les joueurs sont dépités

Un mystère qui prend fin





Nous sommes à la veille du lancement de l'extension Méga-Ascension (B1), qui marquera donc le début d'une nouvelle série et de la deuxième année du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket. Et il faut bien avouer que les hauts et les bas s'enchaînent dernièrement. Le Booster de Luxe ex (A4b) qui fera ses bagages d'ici quelques heures a eu de quoi énerver sur bien des aspects, même si DeNA a finalement revu sa position concernant l'enregistrement des cartes dans le Cartodex (mais il ne faudra pas être pressé...). Ce matin, c'est une sacrée surprise qui a fait parler d'elle via le compte Twitter / X officiel du jeu, à savoir le fameux Ticket avenir. Kézako ? Eh bien, justement, nous n'en savions rien depuis qu'il avait été offert aux joueurs s'étant connectés lors des trois premiers mois du lancement global de l'application.

Il était donc simplement décrit de la manière suivante en jeu :

Ticket avenir Ce ticket ne peut pas encore être utilisé. L'avenir vous dira à quoi il sert !

« Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu »





Les Japonais aiment les loteries et ce mystérieux ticket va donc servir à un tirage au sort. Jusque là, pas de souci, même si une récompense attribuée à tous les possesseurs aurait été mieux, comme choisir une carte rare. Sauf que les prix sont d'une nullité affligeante :

1er prix (100 joueurs) : 1 200 Sabliers Booster ;

2e prix (10 000 joueurs) : 120 Sabliers Booster ;

3e prix (tous les autres joueurs) : 24 Sabliers Booster.

Oui, vous avez bien lu, à moins d'être particulièrement chanceux, vous pourrez juste obtenir de quoi ouvrir deux paquets de cartes. Si tant est que la RNG joue contre vous, ce sera comme un coup d'épée dans l'eau... Avoir laissé traîner ce suspense une année pour ça adresse clairement un message négatif à la communauté. Et le pire, c'est que ce 3e lot sera également décerné aux joueurs ayant débuté plus tard et n'ayant donc pas ce Ticket avenir...

Quant à la distribution des prix, elle s'effectuera dès ce jeudi 30 octobre à 7h00, et ce jusqu'au 29 janvier 2026 à 6h59.

