JCC Pokémon Pocket : suite à la mauvaise réception du Booster de Luxe ex, DeNA fait machine arrière et écoute la communauté

Les jours du Booster de Luxe ex (A4b) sont comptés, lui qui disparaîtra jeudi prochain au petit matin avec l'arrivée des trois variantes de Méga-Ascension (B1), marquant le début de la deuxième année du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, qui compte désormais plus de 150 millions de téléchargements. Clairement, tout a été fait pour pousser à la dépense avec cette extension temporaire, qui devrait revenir par la suite (sous quelle forme ?), puisque les principales nouveautés intéressantes sont en majorité les magnifiques et ultra rares ☆☆. Une stratégie opérée jusqu'au bout comme nous en avons eu la preuve hier. En effet, DeNA s'est fendu d'un communiqué revenant sur la grogne des fans au sujet de l'enregistrement des cartes apparaissant dans plusieurs paquets différents dans le Cartodex, avec une excellente nouvelle à la clé.

En voici une traduction :

Merci à tous pour avoir partagé vos retours concernant le pack spécial Booster de Luxe ex. Nous prévoyons de mettre à jour la manière dont les cartes sont enregistrées dans le Cartodex. Ces changements sont pensés pour assurer aux joueurs une expérience de collecte de cartes plus agréable. Il est prévu d'inclure ce qui suit avec cette mise à jour : Lorsque vous obtenez une carte qui apparaît dans plusieurs boosters, elle sera enregistrée dans le Cartodex de tous les packs correspondant. Par exemple, si vous obtenez un Mewtwo-ex de rareté ♦♦♦♦ de Puissance Génétique, il sera enregistré dans les Cartodex de Puissance Génétique et Booster de Luxe ex ;

Les cartes déjà obtenues, dont celles collectées depuis le Booster de Luxe ex, seront automatiquement enregistrées rétroactivement dans tous les Cartodex concernés ;

Cette mise à jour du Cartodex, ainsi que des améliorations d'interface utilisateur lui étant liées, est prévue pour une sortie après l'été 2026. Merci de faire partie de la communauté du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket et pour votre support continu du jeu.

Après avoir laissé les joueurs effectuer des ouvertures du Booster de Luxe ex pendant 25 jours en faisant jouer le FOMO, dont les gros dépensiers (les « whales ») qui ont claqué énormément d'argent pour tout obtenir, DeNA va donc faire machine arrière. Difficile d'imaginer que la décision n'a pas été prise dès les premiers retours négatifs au lancement voire même dès l'annonce, mais que cet effet d'annonce a été gardé sous le coude pour des raisons financières évidentes.

Pour autant, cela ne réglera pas entièrement le principal souci de cette extension, à savoir un trop grand nombre de cartes et des chances d'obtenir une brillante parallèle qui sont au final assez basses, surtout qu'il y en a 139. L'évènement actuel d'Apparition massive peut évidemment aider, mais encore faut-il avoir de la chance.

Un an d'attente, vraiment ?





Si cette annonce a tout de même été très bien accueillie et fait plaisir, la période de déploiement de ce changement a de quoi laisser perplexe. L'équipe de développement est-elle à ce point en effectif réduit qu'il faille patienter presque un an pour cela ? S'il est évident que toucher à la base de données nécessite de ne pas se précipiter et de bien tout tester en amont, cela semble tout de même exagéré, quand bien même d'autres implémentations seraient prioritaires. Sauf surprise, cela pourrait alors coïncider avec une extension du même genre en fin de deuxième année.

Les célébrations du 1er anniversaire lancées





Pour terminer, depuis ce samedi matin, les Missions de compte à rebours du premier anniversaire sont disponibles et ce jusqu'au 8 novembre à 6h59. Elles nécessitent simplement de se connecter cinq jours avec à la clé un total de cinq packs Booster de Luxe ex et une carte promotionnelle Évoli-ex « arc-en-ciel » (elle serait une ☆☆ en temps normal).

