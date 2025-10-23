JCC Pokémon Pocket va effectuer une Méga-Ascension pour bien débuter sa 2e année

Une triple dose de nouveautés





D'ici quelques jours, cela fera un an depuis le lancement global du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket sur iOS et Android. Depuis, nous avons presque tout le temps eu droit une fois par mois à une extension inédite. Malheureusement, après Source Secrète (A4a), c'est un Booster de Luxe ex temporaire (A4b) qui est venu conclure cette première année, misant sur le recyclage et ne permettant pas réellement de compléter notre collection. Après cette déception, DeNA va avoir fort à faire pour reconquérir une partie de la communauté. Nous savions déjà que la Méga-Évolution serait au cœur de ce set B1 avec à minima Méga-Altaria-ex, Méga-Léviator-ex et Méga-Braségali-ex. Depuis quelques jours, une fuite montrait qu'ils feraient d'ailleurs office de têtes d'affiche des trois différents paquets à ouvrir, ce qui vient d'être confirmé.

Premières cartes et date de sortie de Méga-Ascension





Eh oui, à compter du jeudi 30 octobre Méga-Ascension reprendra la formule de Puissance Génétique (A1) avec un trio de boosters donnant chacun accès à l'une de ces nouvelles cartes qui devraient bousculer la meta. À priori, il faut s'attendre à ce que B1a n'arrive qu'à la mi-décembre comme l'an dernier avec L'Île Fabuleuse (une bonne manière de laisser tout le monde souffler durant les fêtes), donc cela devrait laisser du temps pour les compléter. De plus, à l'exception du Booster de Luxe ex, nous pourrons continuer d'ouvrir tous ceux déjà sortis de la série « A ».

Et rassurez-vous, les trois vedettes de ces paquets ne seront pas les seules Méga-Évolutions disponibles, puisque nous pourrons également compter sur Méga-Scarabrute-ex, Méga-Absol-ex et Méga-Pharamp-ex. Compte tenu de leurs attaques, la plupart devraient vite trouver leur place dans un deck de leur type. Reste à voir si les autres ex de l'extension feront appel à cette mécanique, ce qui serait normal, sachant qu'il y a largement de quoi faire depuis la sortie de Légendes Pokémon : Z-A pour en proposer tout au long de cette deuxième année.

Du reste, sont d'ores et déjà exhibées les cartes de Magicarpe, Poussifeu, Galifeu, Tylton, trois Couafarel illustrant ses formes Sauvage, Pharaon et Cœur, Roucool (Méga-Roucarnage est donc sans doute présent), un Jirachi de type Psy, Crocorible, Exagide, Fragilady, Trioxhydre, Lainergie, Moyade, ainsi que des versions ⭐︎ de Mucuscule, Pandespiègle et Caninos du côté des Pokémon.

En termes de Dresseurs, la Baie Sitrus sera un Outil que nous voyons déjà être fortement utilisé, contrairement au Fortifiant Flamboyant à l'effet plutôt limité par rapport à la place prise. Trois Supporters dont les versions ⭐︎⭐︎ s'arracheront sans aucun doute ont aussi été confirmés, à savoir Flora, Amana et Atalante.

Plusieurs nouveautés promises





Comme nous l'avons vu il y a quelques jours, des mises à jour plutôt appréciables vont faire leur apparition, en voici un rappel :

Nouvelle fonctionnalité de partage - Le 30 octobre 2025, une nouvelle fonctionnalité de partage apparaîtra dans le JCC Pokémon Pocket, qui permettra d'offrir des cartes d'un niveau de rareté ♢ à ♢♢♢♢ à ses amies et amis. Chaque joueur ou joueuse pourra offrir une carte par jour et par ami et en recevoir une par jour via cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité s'étend jusqu'aux cartes issues de la dernière extension en date.

Des évènements pour fêter le 1er anniversaire et rattraper son retard





Enfin, un habituel point a été fait concernant les diverses activités nous permettant de récupérer des cartes supplémentaires. Si les joueurs présents depuis le lancement risquent d'être un peu déçus par la moitié d'entre eux, ce sera une bonne occasion pour ceux ayant pris le train en marche de compléter leur collection de cartes promotionnelles. Puisqu'elles ne seront toujours pas échangeables, ce sera clairement bon à prendre.

Campagne de célébration du premier anniversaire - Du 30 octobre à 7h00 au 17 décembre à 6h59 - Pour fêter le premier anniversaire du JCC Pokémon Pocket, tous les joueurs et joueuses recevront un Booster Méga-Ascension : Méga-Léviator, Méga-Ascension : Méga-Braségali et Méga-Ascension : Méga-Altaria sans frais, qui pourra être récupéré dans le menu Cadeaux en se connectant à partir du 30 octobre 2025.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play).