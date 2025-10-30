JCC Pokémon Pocket : des chiffres monstrueux pour le 1er anniversaire et du teasing en vidéo

Déjà 1 an d'ouvertures de boosters





Cela fait pile un an que le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket est disponible sur Android et iOS. En cette journée anniversaire, DeNA et The Pokémon Company ont ainsi lancé l'extension Méga-Ascension (B1) introduisant de premières Méga-Évolutions au sein de l'application. Pour l'occasion, une vidéo revenant sur l'année passée a été mise en ligne. Dès les premières secondes, elle taquine la communauté en montrant l'écran de sélection du booster - qui n'est qu'une illusion - avec un zoom sur le coin corné de celui choisi. Ne vous laissez pas avoir par le Mewtwo-ex ⭐︎⭐︎montré, cela n'assure en rien d'obtenir de meilleures cartes, seule la chance compte face aux taux de drop ridiculement bas ! Rappel des extensions sorties et des immersives s'y trouvant, obtention d'un pack dit Gold, utilisation des jetons lors d'un match, présence de véritables stratégies à l'écran, ouverture en chaîne de 10 paquets... tout y passe.

Un succès indéniable





Ce retour sur les 12 derniers mois est accompagné de chiffres pour le moins énormes, s'expliquant par le nombre de joueurs (et de comptes alternatifs créés pour farmer les cartes rares) :

Plus de 18 milliards de boosters ouverts ;

Plus de 490 millions de vitrines créées ;

Plus de 96 millions d'échanges effectués ;

Plus de 12 milliards de combats lancés ;

Plus de 150 millions de téléchargements ;

Plus de 111 milliards de cartes collectées (à priori 111 717 848 953 pour être exact) ;

Plus de 6 milliards de remerciements envoyés.

Notez qu'il est précisé que toutes les statistiques données sont à jour en date du 31 août 2025, donc tout est bien plus élevé actuellement.

Du teasing pour la suite





Mais ce qui interpelle surtout, c'est bien la fin de la vidéo avec ce mystérieux booster doré qui semble contenu au moins une carte rare si nous en croyons le bruit lors de son ouverture. De toute manière, DeNA peut difficilement faire pire que le Ticket avenir...

Et ce n'est pas tout, car peu importe la langue, le message de fin disparaît en ne laissant à l'écran que la lettre Y, qui se consume comme si elle venait de brûler. Est-ce là un teaser pour le prochain booster à thème qui devrait sortir en décembre ? Méga-Dracaufeu Y étant fort apprécié et pour le moment non disponible, c'est une possibilité ayant du sens, contrairement à l'hypothèse d'Yveltal que nous avons pu voir passer.

Les nouveautés du moment dans JCC Pokémon Pocket





Depuis ce matin, nous pouvons également récupérer comme prévu un booster Méga-Ascension de chaque sorte (Méga-Léviator, Méga-Braségali et Méga-Altaria). D'ailleurs, s'ils monopolisent la place à l'écran principal, un raccourci permet d'accéder plus rapidement qu'auparavant aux précédentes extensions. Il est aussi possible de mettre en favoris un seul et unique booster, qui sera alors celui sur lequel vous tomberez en ouvrant l'application, en plus d'être plus facilement accessible.

En termes de récompenses quotidiennes, deux Sabliers Miracle sont désormais offerts pour la réalisation de tout autant de missions, en plus des quatre Sabliers Booster habituels. Plus subtil, les cartes chromatiques occupent maintenant le 6e emplacement possible, tandis que les bébés Pokémon le délaissent pour être parmi les cinq cartes d'une ouverture. Le niveau de compte maximal est quant à lui passé de 50 à 60, évidemment sans prendre en compte le surplus engrangé entre temps (d'où l'inutilité de laisser afficher l'acquisition d'XP une fois le seuil atteint...). De plus, nous pouvons désormais enregistrer jusqu'à 25 decks, contre 20 auparavant. Plus esthétique, l'écran d'accueil a été actualisé pour cette 2e année, de même que les illustrations des onglets Combat et Communauté. Dans celui dédié à notre Collection, des indicateurs de complétion ont été ajoutés et nous pouvons réduire l'affichage des extensions.

Tous les changement et fonctionnalités promis sont également actifs. À ce sujet, car ce n'était pas bien clair, Partager ne permet de recevoir en tout et pour tout qu'une seule carte par jour. En revanche, nous pouvons en envoyer à différents joueurs de notre liste d'amis. Le hic, c'est qu'il n'y a pas moyen de refuser ce qui nous est envoyé, pouvant potentiellement déranger. Ne pas penser à cela dans un jeu sans communication textuelle laisse une fois encore bien songeur... De nouveaux Accessoires spéciaux, Insignes et Couvertures liés à Méga-Ascension sont aussi de sortie, entre autres.

Pour terminer, il y a de quoi faire en termes d'évènements temporaires avec comme prévu des missions anniversaires à ne pas louper pour engranger des Sabliers Booster, de la Poudre Éclat, des Tickets boutique et un Insigne, en plus de quelques accessoires. Quant au retour des cartes promotionnelles, des objectifs sont là pour obtenir deux tickets spéciaux servant à sélectionner pour chacun une unique carte en boutique. Pour les autres que vous auriez pu louper, il est nécessaire d'utiliser la Pioche Miracle et de remporter des combats. Pour ces derniers, la difficulté Difficile est celle de base pour les 12 affrontements possibles. Oui, il manque le Vol. 7, dommage pour les fans de Rayquaza... Et, non, il n'y a toujours pas d'option pour récupérer tous les packs envoyés dans les Cadeaux en une seule fois.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play).