JCC Pokémon Pocket promet un Embrasement Écarlate pour bien débuter l'hiver

DeNA fait monter la température





C'est fin octobre que le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket entrait dans sa 2e année avec la sortie de l'extension Méga-Ascension (B1) répartie en trois paquets distincts. Comme l'an dernier, DeNA a donc laissé plus de temps aux joueurs pour en collectionner les cartes avant de passer à la suite, permettant au passage d'éviter une sortie en période de fêtes. Il est donc désormais temps de découvrir le premier booster à thème de cette nouvelle série. Si le teasing d'un pack doré pour le 1er anniversaire n'a rien donné, le Y qui était apparu en fin de vidéo était bel et bien un indice de ce qui arrive. Oui, Méga-Dracaufeu Y-ex sera bientôt jouable et il ne viendra pas seul !

Premières cartes et date de sortie du booster B1a





Prévu pour le mercredi 17 décembre, Embrasement Écarlate mettra donc en avant la Méga-Évolution de cette créature incontournable, qui partagera tout de même la vedette avec Méga-Florizarre-ex et Méga-Tortank-ex. Avec son attaque à 250, il risque d'être omniprésent lors des affrontements, le contrecoup pouvant être géré assez facilement.

Parmi les autres cartes présentées, nous avons évidemment droit à de nouvelles versions de Bulbizarre, Salamèche et Carapuce, mais aussi un Nucléos (featuring Pikachu), Métamorph, Héliatronc, Fluvetin et Miamiasme avec ici sa variante ⭐︎.

Côté Dresseurs, c'est la 6G qui est à l'honneur avec Lem et Serena en tant que Supporters, cette dernière ayant de bonnes chances de finir dans pas mal de decks, et un Extrait de Croissance comme objet inédit, qui au contraire semble bien trop spécifique pour occuper un emplacement, malgré la synergie intéressante avec Héliatronc. Vous trouverez quelques visuels de tout cela en page suivante.

Des évènements sans grande surprise





Pour ne pas changer, un point a été fait sur les prochaines activités qui viendront rythmer la fin d'année et le mois de janvier.

Campagne des fêtes - Du 25 décembre à 7h00 au 8 janvier à 6h59 - Pendant la saison des fêtes, les joueurs et joueuses pourront remplir des missions pour obtenir des récompenses.

- Du 25 décembre à 7h00 au 8 janvier à 6h59 - Pendant la saison des fêtes, les joueurs et joueuses pourront remplir des missions pour obtenir des récompenses. Évènement butin Wattouat - Du 1er janvier à 7h00 au 11 janvier à 6h59 - Les joueurs et joueuses pourront livrer des combats Solo spéciaux afin d'obtenir des Boosters promo de la série B, vol. 2.

- Du 1er janvier à 7h00 au 11 janvier à 6h59 - Les joueurs et joueuses pourront livrer des combats Solo spéciaux afin d'obtenir des Boosters promo de la série B, vol. 2. Évènement pioche miracle - Du 9 janvier à 7h00 au 19 janvier à 6h59 - Des cartes promo à l'effigie d'Iguolta et de Laporeille apparaîtront dans la pioche miracle. Durant cet évènement, des missions permettront d'obtenir un ticket boutique évènement qui pourra être échangé contre une carte promo dans la boutique.

- Du 9 janvier à 7h00 au 19 janvier à 6h59 - Des cartes promo à l'effigie d'Iguolta et de Laporeille apparaîtront dans la pioche miracle. Durant cet évènement, des missions permettront d'obtenir un ticket boutique évènement qui pourra être échangé contre une carte promo dans la boutique. Évènement butin Méga-Latios-ex - Du 17 janvier à 7h00 au 27 janvier à 6h59 - Les joueurs et joueuses pourront livrer des combats Solo spéciaux afin d'obtenir des Boosters promo de la série B, vol. 3.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play).

