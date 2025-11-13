Ratchet & Clank: Ranger Rumble, un jeu d'un genre inédit pour la licence dévoilé... qui risque de déplaire aux fans

Un nouveau jeu Ratchet & Clank... sur mobiles





Ce mercredi soir, une annonce fort surprenante est tombée, à savoir la révélation de Ratchet & Clank: Ranger Rumble. Aux côtés des logos des PlayStation Studios et d'Insomniac Games, nous retrouvons celui de Oh BiBi, qui annonce directement la couleur de ce qui suit, à savoir qu'il s'agit... d'un titre à destination des appareils mobiles sous iOS et Android. La bande-annonce ne trompe pas et donne de suite le ton. Si la licence s'est déjà aventurée sur ce support à plusieurs reprises avec Going Mobile dès 2005 et Before the Nexus en 2013, ce sera la première fois qu'elle prendra la forme d'un jeu de tir en arène multijoueur (arena shooter) free-to-play. Clairement, les fans ont vite déchanté.

Les premiers détails





Comme son nom l'indique, Ratchet & Clank: Ranger Rumble nous met dans la peau d'un Ranger galactique en devenir sous l'œil du Capitaine Qwark. Cette première bande-annonce donne le ton, puisque nous y retrouvons des éléments connus de la licence. Elle introduit également les modes Total Rumble, Blast Ball (clairement inspiré par Rocket League) et Bolt Rush. Le site officiel propose quant à lui une vague description de ce jeu.

Les personnages emblématiques de la franchise Ratchet & Clank sont de retour dans un jeu de tir en arène époustouflant et frénétique, débordant d'armes explosives et d'action survoltée ! Retrouvez l'humour, l'action et l'énergie de cet univers mythique dans un tout nouveau format multijoueur en temps réel. Incarnez un Héros Légendaire du passé, doté de capacités uniques. Jouez en solo ou faites équipe avec d'autres Rangers en ligne dans des parties multijoueurs palpitantes, adaptées à tous les types de joueurs. Bientôt disponible gratuitement !

Aucune période de sortie n'a pour le moment été donnée.

Le retour de la licence sur console risque quant à lui de se faire désirer encore un moment puisqu'Insomniac Games planche actuellement sur Marvel's Wolverine attendu en fin d'année prochaine. Si nous en croyons la roadmap qui avait suivi le leak massif de 2023, un projet inédit pourrait voir le jour aux alentours de 2029...

