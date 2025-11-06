BON PLAN : cette manette DualSense pour PS5 et PC est en promotion

Avec la PlayStation 5, Sony a introduit en 2020 une toute nouvelle manette. La DualSense remplace les DualShock et apporte son lot de nouveautés et d'améliorations : retour haptique immersif, gâchettes adaptatives dynamiques, microphone et haut-parleur intégrés, la DualSense a tout pour elle... sauf un prix abordable.

Où acheter la DualSense pour PS5 à prix réduit ?





Voilà une offre à ne pas manquer si vous êtes à la recherche d'une manette PS5 officielle. Habituellement vendue 74,99 €, la DualSense passe à 60,32 € sur Amazon, dans son coloris Grey Camouflage. Une réduction de 20 % à ne pas laisser passer.

Manette sans fil DualSense pour PS5 , Pour une expérience de gaming plus intense et innovante, Compatible avec PC via une connexion filaire en USB

, Pour une expérience de gaming plus intense et innovante, Compatible avec PC via une connexion filaire en USB Caractéristiques : Haut-parleur et microphone intégrés, Prise casque, Détection de mouvement 6 axes, Port USB-C, Retour haptique

: Haut-parleur et microphone intégrés, Prise casque, Détection de mouvement 6 axes, Port USB-C, Retour haptique Technologie Create : production et partage du contenu vidéoludique avec les autres joueurs, Gâchettes adaptatives pour une expérience immersive

: production et partage du contenu vidéoludique avec les autres joueurs, Gâchettes adaptatives pour une expérience immersive Batterie rechargeable intégrée, possibilité de jouer et de recharger la batterie simultanément Manette PlayStation 5 officielle DualSense à 60,32 € sur Amazon

Lire aussi : TEST de la DualSense : la manette de la PS5 est... incroyable