BON PLAN Prime Day : 26 € de réduction sur le Turtle Beach Stealth 600 compatible PlayStation 5 !

Visible dans notre sélection des promotions en ce premier jour des Prime Days le Turtle Beach Stealth 600 fait parti des casques les plus appréciés des joueurs sur consoles. Dans cette nouvelle version nommée « Gen 2 », le Stealth 600 dans sa déclinaison PlayStation est désormais compatible aussi bien avec une PS4 qu'une PS5. Grâce au Prime Day, le casque bénéficie d'une jolie remise de 26 % pour une durée évidemment très limitée.

Parfaitement fonctionnel sur PlayStation 4 et PS5 en sans fil grâce à un émetteur USB, ce Stealth 600 est équipé d'écouteurs de 50 mm et d'un microphone à bascule. Il est conçu avec un design ProSpecs compatible avec les lunettes et dispose d'une autonomie de 15 heures, rechargeable à l'aide d'un câble USB-C fourni.

Normalement vendu à 99,99 €, le Turtle Beach Stealth 600 Blanc Gen 2 est vendu en promotion à seulement 73,98 € sur Amazon jusqu'à demain.