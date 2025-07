BON PLAN : Prime Day 2025, les PC gaming de MSI en promo !

MSI participe aux Amazon Prime Days





À partir d'aujourd'hui et pendant trois jours, Amazon organise les Prime Days, des promotions réservées aux abonnés Amazon Prime. La boutique en ligne affiche un tas de réductions sur des milliers de produits, notamment sur les ordinateurs portables de MSI, qui embarquent les récentes cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX Série 50.

De gros PC portables pour gamers à prix réduit





Sans plus attendre, voici les PC portables MSI en promotion pendant les Amazon Prime Days 2025 :

Quand se terminent les Prime Days 2025 sur Amazon ?





Les Amazon Prime Days durent du 8 au 11 juillet 2025 et les offres sont uniquement disponibles pour les abonnés Amazon Prime. Pour rappel, l'abonnement coûte 69,99 € pour un an, avec d'autres avantages en prime (livraison accélérée, Prime Video, Prime Gaming, Amazon Music, etc.).

