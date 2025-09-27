BON PLAN : les PlayStation 5 en promo pendant les French Days !par Amaury M.
Si vous êtes à la recherche d'une console de salon de dernière génération, c'est le moment de craquer : la PS5 de Sony en à prix réduit !
La PS5 en promo pour les French Days
Les French Days battent leur plein cette semaine, de nombreux revendeurs présents en France cassent les prix de nombreux produits. Bien évidemment, les consoles de jeu sont concernées par ces promotions et actuellement, les PlayStation 5 de Sony, seules ou en bundle avec un jeu, sont à prix cassés chez plusieurs revendeurs.
Sans plus attendre, voici les offres concernant les PS5 à l'occasion des French Days sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc :
Les offres Leclerc :
- Sony PlayStation 5 (modèle - Slim) - Edition Numérique à 399 € ;
- PlayStation 5 (modèle - Slim) (PS5) à 499 € ;
- Pack Console PlayStation 5 + NBA 2K26 (Modèle - Slim) à 499 €.
Les offres Amazon :
Les offres Cdiscount :
- Pack PS5 Digital (modèle Slim) + Socle Vertical + Station de charge pour DualSense à 399,99 € ;
- Console PlayStation 5 - Edition Standard (Modèle Slim) à 499 € ;
- Pack PS5 Standard (modèle Slim) + EA SPORTS FC 26 à 539,99 € ;
- Pack PS5 Standard (modèle Slim) + NBA 2K26 (code dans la boite) à 499 €.
Les offres Fnac :
- Console Sony PS5 Slim Edition Standard Blanc et Noir à 499,99 € ;
- Console Sony PS5 Slim Edition Digital Blanc et Noir à 399,99 € ;
- Pack Console PlayStation 5 Sony Edition Standard Slim Blanc et Noir + NBA 2K26 à 499,99 € ;
- Console Sony PS5 Slim Edition Digital Blanc à 399,99 € ;
- Console Sony PS5 Slim Standard + 2ème manette DualSense Blanc à 559,99 €.
Ces offres sont disponibles jusqu'à la fin des French Days, le 30 septembre prochain, ou jusqu'à épuisement des stocks.
