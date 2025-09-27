Actualité
Accueil Actualités
Live from PS5 PlayStation 5 ad vivez l'extraordinaire console hardware head

BON PLAN : les PlayStation 5 en promo pendant les French Days !

par

Si vous êtes à la recherche d'une console de salon de dernière génération, c'est le moment de craquer : la PS5 de Sony en à prix réduit !

La PS5 en promo pour les French Days

Les French Days battent leur plein cette semaine, de nombreux revendeurs présents en France cassent les prix de nombreux produits. Bien évidemment, les consoles de jeu sont concernées par ces promotions et actuellement, les PlayStation 5 de Sony, seules ou en bundle avec un jeu, sont à prix cassés chez plusieurs revendeurs.

Live from PS5 PlayStation 5 ad vivez l'extraordinaire console hardware banner

Sans plus attendre, voici les offres concernant les PS5 à l'occasion des French Days sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc :

Les offres Leclerc :

Les offres Amazon :

Les offres Cdiscount :

Les offres Fnac :

Ces offres sont disponibles jusqu'à la fin des French Days, le 30 septembre prochain, ou jusqu'à épuisement des stocks.

redacteur vignetteClint008
Rédacteur - Testeur
Commenter
Mots-clés
PS5 PlayStation 5 Console de jeu Console de salon Promotion Réduction Offre Bon plan French days Amazon Fnac Leclerc Cdiscount Slim Digital Numérique Lecteur de disque Standard Bundle Pack DualSense Manette Jeu EA SPORTS FC 26 NBA 2K26

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires