BON PLAN : un tas de jeux PlayStation, Switch et Xbox en promo !

Les French Days sont normalement terminées, mais Leclerc joue les prolongations pendant quelques jours encore et casses les prix sur un tas de produits. Les jeux vidéo n'y échappent pas, c'est le moment d'agrandir votre collection sans vous ruiner avec des titres pour PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X ou Nintendo Switch 1. Les consoles PlayStation 5 Slim Standard ou Digital Edition sont également encore en promotion.

Voici quelques exemples d'offres de jeux à prix réduit chez Leclerc pendant les French Days :

Vous pouvez retrouver toutes les offres sur le site officiel de Leclerc, jusqu'au 5 octobre prochain.