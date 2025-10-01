BON PLAN : un tas de jeux PlayStation, Switch et Xbox en promo !par Amaury M.
Pendant encore quelques jours encore, Leclerc casse les prix sur de nombreux jeux vidéo, c'est le moment de se faire plaisir.
Les French Days continuent chez Leclerc
Les French Days sont normalement terminées, mais Leclerc joue les prolongations pendant quelques jours encore et casses les prix sur un tas de produits. Les jeux vidéo n'y échappent pas, c'est le moment d'agrandir votre collection sans vous ruiner avec des titres pour PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X ou Nintendo Switch 1. Les consoles PlayStation 5 Slim Standard ou Digital Edition sont également encore en promotion.
De nombreux jeux PlayStation, Xbox et Switch en promotion
Voici quelques exemples d'offres de jeux à prix réduit chez Leclerc pendant les French Days :
- Assassin's Creed: Shadows à 49,90 € ;
- Like a Dragon: Ishin! à 27,93 € ;
- Flint: Treasure of Oblivion à 26,94 € ;
- Les Fourmis - Édition Limitée à 29,99 € ;
- Pro Cycling Manager 2024 à 12 € ;
- NBA 2K25 à 36,33 € ;
- PAYDAY 3 - Day One Edition à 26,99 € ;
- Skull and Bones à 15 € ;
- Assassin's Creed: Mirage à 19,90 € ;
- Unknown 9: Awakening à 17,02 € ;
- Just Dance 2021 & Just Dance 2022 à 11,99 € ;
- Assassin's Creed 3 + Liberation & Assassin's Creed Rebel Collection à 11,99 € ;
- Riders Republic + The Crew 2 à 17,50 € ;
- Astérix XXL Collection + Housse de transport Switch à 28,63 € ;
- MXGP 24 à 14,99 € ;
- Squirrel with a Gun à 15,09 € ;
- The Bridge Curse 2: The Extrication à 28,63 € ;
- Dragon Ball: Xenoverse 2 à 20,99 €.
Vous pouvez retrouver toutes les offres sur le site officiel de Leclerc, jusqu'au 5 octobre prochain.
