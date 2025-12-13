Destiny 2 : Rebelles, le nouveau Donjon Équilibre sur Vénus ouvre ses portes ce samedi avec sa course au World First

L'Imperium de Barant contre-attaque





Avec le lancement de la Saga du Destin cet été, Bungie a encore modifié sa cadence de sortie de contenu pour Destiny 2, proposant ainsi deux extensions de moindre envergure pour l'Année de la Prophétie. Si Les Confins du Destin a ainsi eu droit à son Raid Le Désert perpétuel, ce ne sera pas le cas pour Rebelles, lancé le 2 décembre dernier. À la place, c'est un nouveau Donjon lié à ce contenu inspiré par Star Wars (en collaboration avec Lucasfilm) qui va donc devenir accessible ce samedi 13 décembre à 18h00, baptisé Équilibre (Equilibrium en anglais).

L'Équilibre dans la Force





Sans trop rentrer dans les détails, c'est donc sur Vénus que cette nouvelle aventure va mener nos Gardiens, dans un temple de l'Ordre praxique utilisant des installations précédemment affiliées aux forces du Témoin, d'où l'architecture qui va avec. Aunor Mahal va donc faire appel à nous pour traquer les acolytes du Dredgen Bael, dont nous entendons la voix dans la bande-annonce alors qu'il s'adresse à VI. Et comme vous pouvez le voir, l'action nous mènera également à bord des vaisseaux de l'Imperium.

De plus, c'est dans ce Donjon que pourra être débloqué le Cristal de matière noir donnant un aspect corrompu à la Lame praxique, ou sabre laser dans l'univers de Destiny si vous préférez. Notez qu'il ne s'agira pas de la récompense pouvant être obtenue en le terminant, puisque la nouvelle arme exotique associée sera une arbalète solaire nommée Hoirie. Pour acquérir ce cristal, il faudra également avoir de la chance, car il aura un faible pourcentage de drop une fois toutes les rencontres du Donjon complétées, avec un reset chaque fois qu'il sera terminé, permettant de le farmer jusqu'à l'obtention.

Récompenses liées au Donjon Équilibre





Comme pour Dogme fragmenté en février dernier, Équilibre a droit à sa course au World First, donnant lieu à diverses récompenses.

Emblème Dredgen's Descent - Terminer le Donjon Équilibre en mode Tournoi ;

- Terminer le Donjon Équilibre en mode Tournoi ; Emblème Rose paranoïa - Regardez une chaîne Twitch Destiny 2 participante pendant 1 heure entre le 13 décembre à 15h00 et le 14 décembre à 14h59 (Bungie, evanf1997, merj1 et Tama_Usagi).

Et en ce qui concerne les Récompenses Bungie, voici ce qui pourra être débloqué et acheté :

Sweat à capuche du donjon Équilibre (82 €) - Terminer le Donjon avant le 30 avril 2026 à 18h59. Achat avant le 31 mai 2026 à 18h59.

- Terminer le Donjon avant le 30 avril 2026 à 18h59. Achat avant le 31 mai 2026 à 18h59. Pin's du donjon Équilibre (28 €) - Terminer le Donjon avant le 30 avril 2026 à 18h59. Achat avant le 31 mai 2026 à 18h59.

- Terminer le Donjon avant le 30 avril 2026 à 18h59. Achat avant le 31 mai 2026 à 18h59. Pin's du titre Équilibre (28 €) - Obtenir le titre de Praxique avant le 30 avril 2026 à 18h59. Achat avant le 31 mai 2026 à 18h59.

Règles de la Course pour la Première mondiale





En termes de détails techniques pour le World First, c'est comme à chaque fois, un mode Tournoi qui va être disponible durant 48 heures, avec la première escouade de trois joueurs parvenant à le terminer sacrée, recevant au passage des trophées en forme d'engramme. Que les joueurs souhaitant juste profiter de l'activité dès ce week-end se rassurent, le mode Normal sera disponible une fois que la première complétion aura été confirmée par Bungie. De plus, le mode Tournoi désactivera la Puissance d'équipe, avec un score minimum recommandé de 370. Avec les changements effectués ces derniers mois, il faut désormais remplir un formulaire pour prendre part à la course, avec la nécessité qu'au moins un membre streame sa partie... en plus d'utiliser un overlay spécial si un joueur souhaite masquer certaines parties de son écran. Quant à la liste des équipements désactivés pour l'occasion, elle se trouve ici.

Pour acquérir la quête servant à accéder au Donjon, il faudra se rendre à la cantina de l'Avant-poste de Tharsis et parler à Aunor après l'étape 5 de l'extension Rebelles, donc pas besoin de la terminer.

