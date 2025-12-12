Invincible VS : une date de sortie pour le jeu de combat basé sur la série

Skybound Entertainment et son premier studio de développement, Quarter Up, annoncent aujourd'hui qu'Invincible VS, un jeu de combat en 3v3 taillé pour la compétition permettant aux joueurs d'incarner un super-héros, sortira le 30 avril 2026 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC au prix de 49,99 €. Invincible VS est le premier grand jeu se déroulant dans l'univers d'Invincible, basé sur la série de comics acclamée de Robert Kirkman, Cory Walker et Ryan Ottley. Le jeu inclut des personnages emblématiques, des lieux iconiques, des combos destructeurs ainsi qu'un gameplay de combat super héroïque brutal taillé pour la compétition - reflétant l'approche signature de Quarter Up : un combat viscéral, un profond respect du matériau d'origine et un engagement total envers l'authenticité.

Les fans de streaming connaissent déjà la célèbre série animée sur Prime Video, avec la troisième saison d'Invincible, devenue la saison animée la plus regardée de l'histoire de Prime Video aux États-Unis, ainsi que celle au meilleur taux de rétention parmi toutes les séries d'animation adulte originales de Prime Video. La saison 3 a également été nommée aux Critics' Choice Awards dans la catégorie Meilleure série animée en 2025, ainsi qu'aux Emmy Awards en 2024 et 2025. La saison 4 sera diffusée en mars 2026 sur Prime Video, et une cinquième saison est déjà officiellement confirmée.

Quarter Up a également dévoilé Ella Mental, un tout nouveau personnage faisant ses débuts dans tous les médiums d'Invincible et qui rejoindra la liste des combattants d'Invincible VS. Elle sera doublée par la rappeuse américaine Tierra Whack. Créée par les co-créateurs d'Invincible, Robert Kirkman et Cory Walker, l'histoire d'Ella Mental commence lorsqu'elle hérite de la fortune familiale. Reconnue comme étant studieuse et travailleuse, elle devient la chouchoute de son grand-père et obtient son héritage, où elle découvre un totem ancien lui conférant des super-pouvoirs élémentaires. Grâce à ces capacités, elle peut contrôler la terre, le vent, le feu et l'eau. Tierra Whack, la voix d'Ella Mental, déclare :

En lisant le rôle d'Ella Mental, j'avais l'impression de lire ma propre histoire ; c'était presque divin. Nous nous ressemblons énormément. Elle est puissante, forte, elle sait ce qu'elle veut. C'est une pionnière, et en tant que fan d'Invincible, je suis ravie de lui prêter ma voix.

Alors que le roster d'Invincible VS continue de s'agrandir, Ella Mental devient l'un des 18 personnages jouables disponibles au lancement. Elle arrive aux côtés d'une line-up de super-héros appréciés des fans, notamment Mark Grayson (Invincible), Thula, Bulletproof, Atom Eve, Rex Splode, Omni-Man, Battle Beast, Cecil Stedman, Robot et Monster Girl.

Mike Willette, producteur exécutif d'Invincible VS, ajoute :

En tant que grands fans de la franchise, c'est un immense plaisir de pouvoir annoncer qu'Invincible VS sera très bientôt entre les mains des joueurs, avec un roster impressionnant de 18 combattants. Le chemin a été incroyable et a demandé énormément de travail. Robert, Cory et l'équipe ont collaboré étroitement pour donner vie à Ella Mental, afin qu'elle soit crédible à la fois dans le jeu et dans l'univers d'Invincible. La voir évoluer grâce à l'interprétation de Tierra a été un moment très fort. Elle a insufflé à ce personnage une énergie et une personnalité que nous avons hâte de faire découvrir aux joueurs.

Où précommander Invincible VS ?





Invincible VS sortira le 30 avril 2026 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Steam. Les précommandes sont désormais ouvertes. Plus d'informations sur les différentes éditions ci-dessous :

Version digitale : jeu de base + bonus de précommande (Zero Suit Mark et quatre chromas).

Version physique : jeu de base sur disque Xbox Series X ou PS5, carte de configuration des commandes et cartes Keepsake exclusives.

Edition Digitale Deluxe (69,99 €) :

: Inclut tous les éléments de l'Edition Standard digitale + cosmétiques Deluxe, comprenant un fond de carte de profil, un badge, un titre et un cadre ainsi que le Character Pass de la première année, qui ajoutera deux personnages supplémentaires dans les mois suivant la sortie, avec un total de quatre nouveaux personnages durant la période du pass.

Edition Physique Collector (89,99 € sur Cdiscount)

Contient tout ce qui précède, plus un disque physique PS5, un steelbook, une réimpression d'Invincible #1 avec couverture exclusive, une lettre d'appréciation signée par l'équipe de développement de Quarter Up et plus encore.

La Collector's Edition n'est disponible que pour PlayStation 5. Les cartes Keepsake ne sont disponibles que dans l'édition exclusive Amazon.