Destiny 2 : Éclipse, aperçu de cinématiques, détails inédits de l'extension et de la Saison de la Résistance dans un nouveau ViDoc

C'est une tradition chez Bungie, chaque extension est précédée par la diffusion d'un ViDoc où l'équipe du jeu introduit l'ensemble des nouveautés qui vont être ajoutées au jeu. Nous avons eu la chance de visionner celui d'Éclipse en avance et autant dire qu'il a de quoi faire grimper la hype, déjà fort présente depuis la cinématique de fin de la Saison des Séraphins. Et croyez-le ou non, nous n'avions même pas remarqué le Voyageur en orbite terrestre dans les premières secondes de la vidéo, notre surprise in-game fut donc totale.

Nous y sommes donc, au début de notre fin, avec la flotte des Pyramides du Témoin face au Voyageur dans ce qui constituera sans doute l'une des premières cinématiques de l'intrigue avec une immense bataille spatiale. Et, oui, le Témoin se déplace en flottant dans l'espace sans souci, venu achever ce qu'il avait entamé lors de la Chute. À ses côtés se tient désormais Calus, devenu un Disciple et dont nous découvrons la nouvelle forme finale. Vous remarquerez également que tous nos alliés sont réunis, Zavala, Ikora, Elsie et Mara se demandant ce qu'ils ont en face d'eux. Osiris est de son côté vu en train de manipuler le Filobscur.

Joe Blackburn évoque d'ailleurs un point intéressant au sujet de cette nouvelle Doctrine des Ténèbres et sa genèse. Les joueurs pensaient en effet au poison comme possibilité, mais non, cela n'aurait pas été unique à Destiny. La Strand utilise donc comme thème la toile de la vie, qui connecte tout ce qui nous entoure et dont les possibilités ont déjà été pleinement détaillées. Et contrairement aux précédents pouvoirs, il est dit que nous le trouverons au fond de nous. Détail sympathique, en plus de nous accrocher à nos camarades Titans, nous pourrons en faire de même avec les vaisseaux à l'aide de notre grappin. Les nouveaux Exotiques déjà présentés ont eux droit à quelques passages de gameplay inédits nous montrant leur usage.

L'architecture de Néomuna a eu comme inspiration l'aérodynamisme, les ailerons et planches à voile, ce qui ira de pair avec les vents forts et l'intense pression régnant sur place, ayant pour conséquence d'avoir créé une plage de diamant ! Au-delà de ses néons, nous parcourrons un large éventail d'environnements, dont le Stimulodrome qui est la fameuse salle d'arcade qui sera en réalité un Secteur oublié, le bassin des Poukas et le Typhon Imperator servant de vaisseau à Calus, situé de l'autre côté de la ville dans le Parc d'Ahimsa.

Comme indiqué par Dan McAuliffe, nous serons plongés en plein milieu d'une guerre, en étant à la pointe de l'attaque pour notre camp. Les notions d'amitié, camaraderie et connexions déjà évoquées lors de notre récent entretien avec l'équipe narrative sont à nouveau mises en avant, matérialisées par exemple par la présence de Caiatl aux côtés d'Osiris et de Nimbus, l'un des deux Foule-nuages protégeant Néomuna et qui apprend encore le métier, le plus vieux se nommant Rohan. En face, nous retrouverons les Tourmenteurs, que l'équipe a voulu rendre terrifiants à affronter, capables de nous attraper (une première pour un boss), d'utiliser l'énergie abyssale pour son attaque Récolte obscure et maniant une faux géante.

En parallèle du lancement d'Éclipse, nous aurons évidemment droit à trois mois de contenus réunis sous le nom de Saison de la Résistance (Season of Defiance), qui sera suivie par la Saison des Profondeurs (Season of the Deep). Le premier aperçu nous montre Amanda Holliday secourir Le Corbeau, toute une symbolique puisqu'elle lui en voulait par le passé pour la mort de Cayde par Uldren. Cette Saison 20 dépeindra le champ de bataille sur Terre dans la ZME, envahie par les forces de Calus, sans doute l'occasion de revisiter les installations cabales du coin. Nous devrons secourir des prisonniers, avec l'aide de Misraaks, en ayant également le soutien de Petra et Devrim, et les visuels montrent qu'une infrastructure des Ténèbres a été implantée, à voir s'il s'agira d'une zone d'exploration inédite ou simplement bloquée derrière une activité. Et s'il n'est pas fait mention de Mara, l'artwork principal la met en scène, tandis que le tweet l'accompagnant nous désigne comme son garde.

De plus, le ViDoc introduit davantage les fonctionnalités inédites qui vont changer notre manière d'appréhender le jeu au quotidien, à commencer par les loadouts et le système de Build Crafting 2.0 (Choix de l'équipement en français). Puisque nous avons eu la chance de voir plus concrètement leur fonctionnement, vous retrouverez tous les détails dans notre preview hands-off. Il en va de même pour le système de Rangs de Gardien, qualifié de compagnon pour chaque joueur afin d'aider à progresser, couplé aux Éloges à distribuer à nos alliés à la fin d'une activité. Enfin, Catarina Macedo rappelle que Destiny est loin de toucher à sa fin même si La Forme Finale viendra mettre un terme à la Saga de la Lumière et des Ténèbres l'an prochain. Et, oui, le plan sur les six Gardiens dans Néomuna laisse penser au Raid, mais il se pourrait également qu'il s'agisse d'une nouvelle activité dont nous avons entendu parler sans en connaître les détails.

La date de sortie de Destiny 2 : Éclipse est pour rappel fixée au 28 février sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez précommander l'extension chez Gamesplanet à partir de 44,99 €.