LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir dévoile sa date de sortie et ses éditions standard et deluxe

Warner Bros. Games et DC ont annoncé aujourd'hui que LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sortira dans le monde entier le 29 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). Lors de l'annonce faite pendant les Game Awards, le public a pu découvrir un tout nouveau trailer offrant un premier aperçu du gameplay dynamique de plusieurs personnages jouables et de super-vilains DC.

Un tas de super-héros aux côtés de Batman





Aux côtés du Chevalier Noir pour sauver Gotham City, nous retrouvons Robin avec son fidèle lance-grappin, Nightwing et son bâton de combat, Batgirl et son piratarang polyvalent, et Catwoman avec son fouet emblématique et son fidèle chaton – tous dotés de capacités uniques, d'arbres de progression, de combos et de gadgets.

Les ennemis cultes de Batman seront là





Le trailer a également révélé de nouveaux super-vilains DC que les joueurs affronteront, tels que Double-Face, Poison Ivy, Firefly et Mr. Freeze, ainsi que d'autres membres des Lascars, comme le Joker, le Pingouin, Ra's al Ghul et Bane. De plus, les fans pourront apercevoir l'emblématique Batmobile de Batman : la série animée et la Batmoto des films The Dark Knight et The Dark Knight Rises, qui pourront être utilisés pour parcourir le monde ouvert du jeu.

Le contenu des éditions Standard et Deluxe :





LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir (Standard Edition)

Disponible en précommande dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store).

Campagne histoire principale : Le voyage de Bruce Wayne de ses origines à sa légende alors qu'il s'entraîne avec la Ligue des Ombres, devient le héros de Gotham City et forge une nouvelle famille d'alliés avec Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman, et Talia al Ghul. Chacun de ces personnages apporte des compétences uniques et des gadgets exclusifs pour résoudre des crimes, relever des défis et explorer une Gotham City immersive, pleine de secrets et de surprises. Les joueurs doivent affronter une menace toujours plus grande en défiant le Joker, le Pingouin, Mr. Freeze, Poison Ivy, Ra's al Ghul, Bane et bien d'autres.

: Le voyage de Bruce Wayne de ses origines à sa légende alors qu'il s'entraîne avec la Ligue des Ombres, devient le héros de Gotham City et forge une nouvelle famille d'alliés avec Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman, et Talia al Ghul. Chacun de ces personnages apporte des compétences uniques et des gadgets exclusifs pour résoudre des crimes, relever des défis et explorer une Gotham City immersive, pleine de secrets et de surprises. Les joueurs doivent affronter une menace toujours plus grande en défiant le Joker, le Pingouin, Mr. Freeze, Poison Ivy, Ra's al Ghul, Bane et bien d'autres. 100 costumes et tenues : Une gamme de costumes de Batman et de tenues individuelles pour chaque personnage jouable, inspirée de l'héritage de Batman au cinéma, à la télévision, dans les comics et les jeux vidéo.

: Une gamme de costumes de Batman et de tenues individuelles pour chaque personnage jouable, inspirée de l'héritage de Batman au cinéma, à la télévision, dans les comics et les jeux vidéo. Plus de 20 véhicules : Une gamme de Batmobiles et de Batmotos pour parcourir le monde ouvert de Gotham City avec style, et parmi eux des véhicules emblématiques comme le légendaire Tumbler.

: Une gamme de Batmobiles et de Batmotos pour parcourir le monde ouvert de Gotham City avec style, et parmi eux des véhicules emblématiques comme le légendaire Tumbler. Plus de 250 accessoires et trophées de Batcave : Un large choix d'objets à exposer pour personnaliser la Batcave et célébrer les succès.

: Un large choix d'objets à exposer pour personnaliser la Batcave et célébrer les succès. Bonus de précommande : Le costume de Batman de The Dark Knight Returns (à la sortie), inspiré de la célèbre série de bandes dessinées, sera offert avec toutes les précommandes.

LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (Deluxe Edition)

Disponible en précommande dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store).

Tout le contenu et tous les bonus de précommande de LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir .

. Collection Héritage (Disponible à la sortie) : Pack Trilogie Arkham, Pack Batman La Relève et Pack musique de fête – Plus de 30 objets disponibles dès le lancement, répartis dans trois packs de contenu thématiques, chacun comprenant sept nouveaux costumes (un par personnage jouable), une nouvelle Batmobile et un ensemble de cinq accessoires de personnalisation pour la Batcave.

(Disponible à la sortie) : Pack Trilogie Arkham, Pack Batman La Relève et Pack musique de fête – Plus de 30 objets disponibles dès le lancement, répartis dans trois packs de contenu thématiques, chacun comprenant sept nouveaux costumes (un par personnage jouable), une nouvelle Batmobile et un ensemble de cinq accessoires de personnalisation pour la Batcave. Collection Chaos (disponible en septembre 2026) : Nouveau mode Chaos avec le Joker et Harley Quinn comme personnages jouables, dotés de leurs propres capacités, gadgets et techniques d'élimination.

(disponible en septembre 2026) : Nouveau mode Chaos avec le Joker et Harley Quinn comme personnages jouables, dotés de leurs propres capacités, gadgets et techniques d'élimination. Nouvelle mission d’histoire : le Joker et Harley Quinn s'échappent de l'asile d'Arkham et sèment l’anarchie dans les rues de Gotham City.

: le Joker et Harley Quinn s'échappent de l'asile d'Arkham et sèment l’anarchie dans les rues de Gotham City. Pack Sinistre – Sept nouveaux costumes (un par personnage jouable original), une nouvelle Batmobile et un ensemble de cinq accessoires de personnalisation de la Batcave.

– Sept nouveaux costumes (un par personnage jouable original), une nouvelle Batmobile et un ensemble de cinq accessoires de personnalisation de la Batcave. Bonus de précommande – Les joueurs ayant précommandé la Deluxe Edition bénéficieront d'un accès anticipé de 72 heures au jeu à partir du 26 mai, avant la sortie officielle le 29 mai.

Les joueurs peuvent débloquer le Batcostume « Âge d’or » à la sortie, une tenue classique basée sur le look des débuts du Croisé masqué dans le numéro 27 de Detective Comics (1939), accessible aux utilisateurs éligibles qui créeront un compte Warner Bros. Games, ainsi qu'à ceux qui possèdent déjà un compte.

De plus, quatre nouveaux ensembles Batman de LEGO DC sont disponibles en précommande dès maintenant (sortie le 1er mars) et comprendront du contenu digital à débloquer dans le jeu LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir. L’ensemble Logo LEGO DC Batman: Batman débloque un Batcostume Or exclusif dans le jeu vidéo, alors que la LEGO DC Batman: Batmobile de The Batman, LEGO DC Batman : Batmobile de Batman v Superman, et LEGO DC Batman : Batmobile de Batman et Robin contiendront une version jouable du véhicule respectif, ainsi qu'une variante dorée exclusive de ce véhicule, pour le jeu vidéo. Veuillez noter que les variantes exclusives du costume de Batman Or et des véhicules Or ne sont disponibles qu'à l'achat des ensembles.

La date de sortie en 2026 de la version Nintendo Switch 2 du jeu sera annoncée ultérieurement. La version Nintendo Switch 2 est disponible dans la liste de souhaits dès maintenant. Vous pouvez retrouver les LEGO Batman sur Amazon.