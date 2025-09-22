LEGO® Batman : L'Héritage du Chevalier Noir, le nouveau jeu vidéo dévoile son gameplay au Batman Day 2025

Chaque année, le Batman Day rend hommage au Chevalier Noir, figure emblématique de la pop culture. Comics, films, séries, jeux vidéo et produits dérivés s’associent à cet événement mondial qui réunit les fans de Gotham autour de leur héros favori. Pour l’édition 2025, DC et Warner Bros. Games ont choisi de mettre en avant un projet attendu : LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir. Une nouvelle vidéo a été dévoilée ce 22 septembre, proposant un regard exclusif sur la conception du jeu et quelques séquences de gameplay inédites. L’occasion pour le public de découvrir l’ambition derrière cette nouvelle aventure LEGO, pensée comme un hommage complet aux 86 ans d’histoires de Batman.

La vidéo met en avant plusieurs figures majeures : James Gunn, co-président et directeur général de DC Studios, Jim Lee, président, éditeur et directeur créatif de DC, Jonathan Smith, directeur stratégique et chef de l’équipe de développement chez TT Games, et Jesper C. Nielsen, directeur créatif chez The LEGO Group. Tous expliquent comment le jeu parvient à réunir les différents aspects de l’univers de Batman, qu’il s’agisse des films cultes, des comics fondateurs, des séries animées ou des adaptations vidéoludiques. Le tout est revisité à la manière LEGO, avec un ton humoristique mais respectueux de l’héritage du Chevalier Noir. James Gunn insiste sur cette approche et résume cette ambition par une phrase : « Ce jeu est une véritable célébration de Batman ».

Comme dans les précédents titres LEGO, le mélange entre action accessible, exploration et humour décalé reste au cœur de l’expérience. Mais cette fois, l’ambition semble plus marquée : il s’agit de condenser près de neuf décennies d’histoires autour de Batman dans une aventure interactive qui s’adresse aussi bien aux nouveaux joueurs qu’aux fans de longue date. Pour renforcer ce lien avec l’histoire du personnage, Warner Bros. Games a annoncé un bonus de lancement : le Bat-costume Age d’or. Cette tenue reprend l’apparence iconique de Batman lors de sa première apparition dans Detective Comics #27, en 1939. Elle sera accessible gratuitement à tous les joueurs créant un compte WB Games, ou déjà détenteurs d’un compte existant.

Développé par TT Games, LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir sortira en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC via Steam et Epic Games Store. Les joueurs peuvent déjà ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur les plateformes compatibles. Cette fenêtre de sortie s’inscrit dans une période stratégique pour Warner Bros. Games, qui multiplie les adaptations de licences majeures issues de DC, tout en continuant à miser sur l’attrait des expériences LEGO. Après des années de succès sur la licence Harry Potter et l’univers Star Wars, c’est au tour du Chevalier Noir d’être remis en avant sous un nouveau jour.

Si aucune date précise n’a encore été annoncée, cette nouvelle vidéo confirme que le projet avance et devrait séduire aussi bien les familles que les passionnés de l’univers DC. En rassemblant l’humour LEGO et la richesse narrative de Batman, TT Games semble vouloir offrir une expérience qui dépasse le simple jeu d’action-aventure. Avec cette annonce lors du Batman Day, Warner et DC rappellent à quel point le Croisé Masqué reste un pilier de la culture populaire, et que son héritage continue d’inspirer de nouvelles générations, y compris dans le domaine vidéoludique.